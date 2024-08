Se afianza la tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires: el día confirmado en que llegan las lluvias

A la par del leve ascenso de las temperaturas, se afianza la llegada de las lluvias y tormentas en Buenos Aires, de la mano de una nueva ciclogénesis que coincide con el Día de Santa Rosa, que se celebra el 30 de agosto. 25 de agosto al 4 de septiembre se espera la llegada de las lluvias y tormentas más fuertes de cada año; y este 2024 no sería la excepción. Según la histórica leyenda, en el lapso que va delse espera la llegada dede cada año; y este 2024 no sería la excepción. De acuerdo con los informes meteorológicos, este año se espera que el clima tenga la puntería justa como para que, al menos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se concrete la llegada, este viernes, de la tormenta de Santa Rosa. El desmejoramiento del tiempo vendría de la mano de una nueva ciclogénesis, la tercera en tres semanas consecutivas, que se sentirá en Buenos Aires pero también en otras provincias. El sitio especializado Meteored informó que en el marco del fin del período invernal, se espera un cambio de circulación general de la atmósfera, lo que provocará la aparición de tormentas.

