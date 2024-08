PAMI dejará a millones de jubilados sin cobertura del 100% en medicamentos

Mientras se prepara para vetar la reforma a la fórmula de movilidad jubilatoria, el gobierno de Javier Milei volverá a asestar un duro golpe al bolsillo de los trabajadores a partir del 1° de septiembre próximo. Es que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) resolvió restringir el acceso a medicamentos cubiertos al 100% e impuso nuevos requisitos por lo que, aseguran, millones de jubilados quedarán sin la cobertura en los medicamentos de la que venían gozando. El PAMI informó la modificación del esquema de cobertura de medicamentos, por lo que gran parte de los remedios que contaban con un beneficio total ahora sólo tendrán una cobertura del 40% al 70%. Frente a ello, el diputado nacional y ex ministro de Salud, Daniel Gollán, advirtió este miércoles en sus redes sociales que el “PAMI deja a millones de jubilados y jubiladas sin cobertura al 100 % en sus medicamentos. Frente a ello, el diputado nacional y ex ministro de Salud,, advirtió este miércoles en sus redes sociales que el “PAMI deja a millones de jubilados y jubiladas sin cobertura al 100 % en sus medicamentos. La perversidad de este gobierno no tiene límites”. Con el objetivo de seguir adelante con el ajuste a los jubilados, el sector más afectado por las políticas implementadas del gobierno de Milei, ahora solo quedarán con descuentos del 100% aquellos remedios de enfermedades crónicas o tratamientos especiales, como los oncológicos, hipoglucemiantes, insulina, tiras reactivas y antirretrovirales. Dentro del listado de medicamentos gratis que dejarán de cubrirse por completo a partir del próximo 1° de septiembre se encuentran antiparasitarios, corticoides y antibióticos, que los afiliados deberán pagar en un promedio de un 30% del precio real. Por su parte, los afiliados en vulnerabilidad que no puedan abonar medicamentos ambulatorios podrán acceder a un subsidio social para obtenerlos, sin embargo desde el PAMI no brindaron más especificaciones y se desconocen el monto de este subsidio social, quiénes podrán acceder a él y de qué manera se implementará. En la actualidad los jubilados pueden acceder a hasta 5 medicamentos con una cobertura del 100%. En tanto ofrece un 40% de descuento para medicamentos de uso ocasional o temporal para tratamientos cortos; 50% a 60% para remedios de enfermedades agudas que tienen un final de tratamiento establecido; 50% a 80% para medicamentos para patologías crónicas sin final establecido. Requisitos que impone el PAMI Para acceder a medicamentos gratuitos el jubilado debe cumplir con los siguientes requisitos: Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Para los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deberán ser menores a tres haberes previsionales mínimos.

No encontrarse afiliado a un sistema de medicina prepaga concomitantemente con la afiliación al Instituto.

No ser propietario de más de un inmueble.

No poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

No poseer un vehículo con menos de 15 años de antigüedad, es decir con fecha de compra hasta 2010, a excepción de los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de 15 años de antigüedad.

es decir con fecha de compra hasta 2010, a excepción de los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de 15 años de antigüedad. No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena. En caso de no cumplir con los primeros dos puntos de estos requisitos y, siendo el costo en bolsillo de los medicamentos indicados para su tratamiento igual o mayor al 15% de sus ingresos, el jubilado podrá solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción en el que se requerirá presentar un informe social y la escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria al tiempo que deberá contar con una revalidación médica. No se encontrarán alcanzados por estas restricciones los afiliados veteranos de la guerra de Malvinas.

