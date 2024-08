Cascallares y el ministro de Desarrollo Agrario entregaron miles de plantas nativas, habilitaciones y financiamiento a emprendedores

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entregó junto al ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, miles de plantas nativas a productores locales, carnets de manipulación de alimentos, certificaciones sanitarias, además de habilitaciones y financiamiento a emprendedores brownianos. La actividad comenzó en la Casa de la Cultura, donde en el Salón Soldi las autoridades entregaron carnets de Manipulación de Alimentos a personal de un centenar de comedores locales, 64 trabajadoras sociales y 20 emprendedores de la Economía Social. Luego se otorgaron dos certificados de habilitación sanitaria a Pequeñas Unidades productivas Alimenticias (PUPA), uno para un proyecto destinado a la elaboración de cerveza artesanal y otro al rubro pastelería, al tiempo que se brindaron también dos créditos de financiamiento para que potencien y mejoren sus procesos de elaboración. Posteriormente las autoridades se trasladaron al Parque Saludable Ramón Carrillo, donde se firmó un crédito financiero para un productor apícola local y se acordó la puesta en marcha del Documento Único de Traslado y del programa Huertas Urbanas Bonaerenses para que municipios y organizaciones sociales realicen las plantineras que luego serán entregadas a comedores, familias y huertas comunitarias. Finalmente, Cascallares y Javier Rodríguez encabezaron la entrega de 3 mil plantas de las especies Casuarina, Álamo, Eucalipto y Sauce a cuatro productores locales, lo que permitirá seguir profundizando la forestación en Almirante Brown. “Gracias al gran trabajo articulado con el Gobierno Bonaerense seguimos sumando herramientas y derechos para potenciar los emprendedores y emprendedoras de Almirante Brown. Estamos convencidos de que para fomentar el desarrollo productivo es importante un Estado Presente”, remarcó Cascallares. Participaron de la jornada el jefe de Gabinete de la subsecretaria de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria y responsable del programa Mercados Bonaerenses, Javier Cernadas; la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain, la directora de Industrias y Productos alimenticios, Valeria Ontiveros; el director de Cooperativas Agropecuarias, Nicolás Bento; y el director de Agricultura, Mariano Pinedo. También la directora de Nutrición y Calidad de Alimentos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Lucía Cacciutto; y el director de Acceso a la Seguridad Alimentaria, Nicolás Cuello; junto con la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos local, Bárbara Miñán; y el secretario General, Alan Grin, entre otras autoridades brownianas.

