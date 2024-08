Racing igualó ante Independiente en el clásico de Avellaneda

Racing, que jugó gran parte de los 90 minutos con un futbolista más por la expulsión temprana de Damián Pérez, mereció mejor suerte pero terminó empatando sin goles ante Independiente en el clásico correspondiente a la fecha número 12 de la Liga Profesional de Fútbol. La “Academia“, que venía de avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de golear a Huachipato de Chile, tuvo las situaciones más claras del encuentro pero no pudo abrir el marcadaro. En el primer tiempo, Santiago Sosa había marcado el 1-0 pero el VAR, luego de una corta revisión, terminó cobrando posición adelantada que lo privó del festejo. El “Rojo“, por su parte, aguantó todo lo que pudo y con mucho esfuerzo pudo igualar por momentos el partido que terminó jugando con nueve futbolistas por la expulsión de Federico Vera por doble amarilla. Además, contó con una chance clara de Diego Tarzia sobre la mitad del complemento que se terminó yendo muy cerca de uno de los palos del arquero Gabriel Arias. Con este resultado, Racing llegó a las 21 unidades y quedó a tres del líder, Huracán, mientras que Independiente sigue mejorando su rendimiento y suma 15 en una campeonato que parece estar más parejo que nunca.

