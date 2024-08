Cascallares entregó equipamiento a establecimientos educativos para fortalecer el servicio alimentario escolar

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó una importante jornada en la que entregó equipamiento a establecimientos educativos del distrito para potenciar el Servicio Alimentario Escolar (SAE), a partir del trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. La actividad se llevó adelante en la Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia, donde Cascallares entregó 15 heladeras familiares, 5 heladeras exhibidoras, 9 termotanques, 8 cocinas familiares y 7 combos eléctricos (conformado por un horno, dos pavas eléctricas y un anafe) a 39 establecimientos. Allí, junto al director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano, y el director provincial del Servicio Alimentario Escolar, Juan Pablo Sorrentino, el jefe comunal subrayó el trabajo articulado con el Gobierno Provincial y destacó la importancia de “seguir trabajando por una educación pública de calidad”. “Seguimos trabajando fuertemente en Almirante Brown para potenciar a nuestros jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y técnicas. En este caso incorporando equipamiento vinculado al Servicio Alimentario Escolar, que cada día es utilizado por miles de estudiantes”, remarcó Cascallares durante la actividad. Entre los establecimientos educativos que recibieron los artefactos eléctricos se encuentran los jardines de infantes N°930 de San Francisco de Asís; N°962 y N°964 de Glew; N°924 de Longchamps y N°966 de Malvinas Argentinas. También las escuelas primarias N°12 de Adrogué; N°53, N°50 y N°77 de Burzaco; N°73 y N°74 de San Francisco de Asís; N°47 de Longchamps; N°46 y N°71 de Rafael Calzada N°38, N°51, N°57, y N°58 de Solano y N°18 de San José. Lo mismo con las escuelas secundarias N°69 de Adrogué; N°38, N°39 y N°42 de Burzaco; N°65 de Claypole; N°48 de San Francisco de Asís; N°25, N°59 y N°68 de Glew; N°10 de Longchamps; N°57 y N°81 de Ministro Rivadavia, N°61, N°71, N°74 y N°79 de Rafael Calzada; y N°15 de San José, además de la Escuela Técnica N°4y el Centro Educativo Complementario N°802 de Glew. Dijeron presente en la jornada el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; la secretaria de Desarrollo, Seguridad social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic; el director del Servicio Alimentario Escolar, Emmanuel Saavedra; y la jefa Distrital de Inspección Escolar, Mónica Vázquez, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.