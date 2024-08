Pidieron la captura internacional del diputado de Misiones al que le hallaron material de abuso sexual infantil

Germán Kiczka permanece prófugo de la Justicia luego de que haya fracasado su intento de detención en la noche del jueves, tras su desafuero en la Cámara de Diputados de Misiones. Este viernes, Juez Penal 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria le hizo el pedido de captura internacional a Interpol, ya que no descarta que tanto el legislador como su hermano Sebastián se hayan fugado del país a través de un paso fronterizo ilegal. Fuentes judiciales le indicaron a Infobae que en horas del mediodía de hoy, tras una pista que sugería que los acusados podían estar ocultándose en casa de unos familiares en Apóstoles, las fuerzas de seguridad se hicieron presentes en el lugar, pero el resultado del operativo fue negativo, ya que no había rastros de ninguno de los dos. Según los registros de Migraciones, los Kiczka no salieron del país a través de ninguna de las vías legales, pero las fuentes consultadas desconfían de lo “permeables” que son las fronteras en Misiones. “El diputado no se encontraba en su domicilio, el allanamiento y detención dio negativo”, le habían confirmado el jueves a este medio, tras el frustrado intento de detención. Fue pocas horas después de que la Legislatura de la provincia de Misiones le quitara por unanimidad los fueros durante la sesión realizada en la tarde del jueves, a pedido del magistrado interviniente. El martes, Faria había emitido la orden de detención de los hermanos Kiczka, luego de que les encontraran en varios dispositivos electrónicos archivos MASI (Material de Abuso Sexual Infantil), que incluyen actividad sexual, de incesto y zoofilia con niños. En el caso de Germán, para efectivizar el arresto, era necesario que perdiera sus fueros como diputado provincial por el partido Activar, que es liderado por Pedro Puerta -hijo del ex gobernador y efímero presidente de la Nación Ramón Puerta-. Lo cierto es que hace varios días que a ninguno de los dos se los vio en los lugares por los que se movían habitualmente, según indicaron fuentes de Apóstoles, la localidad del sur misionero en el que viven los acusados. El pedido de detención llegó luego de que se analizara material secuestrado a ambos hermanos en allanamientos realizados en febrero y llegara a manos del juez el informe definitivo. Allí se comprobó lo que indicaban los informes preliminares, en los que se había encontrado material vinculado a la pornografía infantil. Entre los archivos hallados, había también varios relacionados al incesto y la zoofilia con menores. El diputado era observado de manera especial desde ese momento, cuando el domicilio en el que viven su padre y su hermano, en la ciudad de Apóstoles, fue allanado en busca de ese tipo de material. Fue allí que se encontró una computadora personal del diputado y, tras el análisis correspondiente del dispositivo, se estableció que compartió y descargó material pornográfico que involucra a menores de edad. Imágenes de uno de los allanamientos realizados hace dos semanas a los Kiczka Imágenes de uno de los allanamientos realizados hace dos semanas a los Kiczka A raíz de eso, se inició una investigación de la Policía, Cibercrimen y la Secretaría de Delitos Complejos, que aportó pruebas al juez, quien dictó una nueva orden de allanamiento, que se realizó hace dos semanas. En la mañana martes 6 de agosto, en la casa del diputado se secuestraron un teléfono celular, un pendrive y una computadora personal, que se sumó a la secuestrada en febrero. Según le revelaron a Infobae fuentes judiciales, nuevamente se hallaron en esos dispositivos archivos con material pedófilo, zoófilo y de incesto, aunque todavía se aguardan los informes. Al mismo tiempo, en un nuevo allanamiento en la casa de los familiares del diputado, las fuerzas de seguridad secuestraron revistas y juguetes sexuales, que serán analizados junto a otros elementos reunidos allí y que pertenecerían al hermano del presidente de Activar. Sobre el padre de los hermanos, de momento, no pesa ninguna acusación.

