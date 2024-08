Cuidado del medio ambiente: El municipio lanzo una campaña para recolectar blister de medicamentos

Con el objetivo de seguir profundizando el cuidado del ambiente, el Municipio de Almirante Brown puso en marcha una campaña para recolectar blísteres de medicamentos que serán reutilizados por artistas locales para convertirlos en obras de arte. La iniciativa puesta en marcha en el marco del Programa “Brown Verde” de la secretaría de Política Ambiental y Hábitat junto al área de Salud local y al colectivo de artistas visuales “Lamarencoche”, se hace efectiva en diversos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de las doce localidades del distrito, donde se instalaron urnas para depositar los envases (blíster) de las pastillas. Allí los vecinos y vecinas podrán dejar dichos materiales. Es importante destacar que se trata de elementos de plástico no degradable que por lo general terminan en el tacho de la basura porque no tienen lugar donde desecharse. De allí la nueva propuesta que permitirá utilizar estos residuos para la creación de obras de arte algunas de las cuales serán exhibidas en la Casa Municipal de la Cultura en Adrogué. Esta campaña se suma a la habitual recepción de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), y de las denominadas Botellas de Amor. “Seguimos ampliando los servicios para nuestros vecinos y vecinas de Almirante Brown. En esta ocasión, con una iniciativa que posibilitará potenciar el cuidado del ambiente con un trabajo en comunidad, y crear arte con los blísteres de los remedios”, señaló el intendente Mariano Cascallares. Es para destacar que los vecinos que integran el colectivo de artistas visuales son de Almirante Brown (egresados de la Diplomatura de Artes que se dicta en el Municipio) y crean obras con material reciclable con el objetivo no solo de generar conciencia sobre la protección del entorno donde vivimos sino hacer que la gente con su aporte se sienta parte de sus trabajos. Puntos de recepción Secretaría de Salud: Cerretti 986, Adrogué. CAPS N°26 USAM: Constitución 972, Burzaco. CAPS N°2 “Mi Horizonte”: Reseda 540, Claypole. CAPS N°12 “Don Orione”: Carcarañá y Eva Perón, San Francisco de Asís. CAPS N°23 “Glew Sur”: Zufriategui 3550, Glew. CAPS N°4 “San José”: San Luis 166, José Mármol. CAPS N°24 -8 de Diciembre “Virgen María”: Tornquist 750, Longchamps CAPS N°3 “Barrio Lindo”: Lapacho 400, Malvinas Argentinas. CAPS N°30 “Los Pinos”: Cobian 215, Ministro Rivadavia. CAPS N°25 “2 de Abril”: Santa Ana 2487, Rafael Calzada. CAPS N°7 “13 de Julio”: Glicina esquina Clavel, San Francisco Solano. CAPS N°32 “San José II”: Aráoz de Lamadrid 5911, San José.

