Cascallares entregó pases de transporte multimodal a vecinos con discapacidad

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó la entrega de un centenar de Pases Libres Multimodales provinciales para el transporte público destinados a vecinos y vecinas con discapacidad, en una jornada realizada en el Centro de Acceso a Derechos para Personas con Discapacidad de Burzaco. La emotiva actividad se llevó adelante en el establecimiento situado en la calle Pellegrini N° 1015, donde el jefe comunal hizo entrega de las credenciales de acceso a la gratuidad en el transporte público gracias a la tarea conjunta con el Ministerio de Transporte provincial. Esta importante política pública permite que las personas con discapacidad, trasplantadas o que estén en lista de espera, viajen de forma gratuita en el transporte público terrestre y fluvial, generando más acceso y derechos. “Estamos muy contentos porque gracias al trabajo articulado con el Gobierno Provincial estamos entregando estas credenciales tan importantes a cien vecinas y vecinos, como una forma de seguir acercando herramientas y derechos a nuestra comunidad”, sostuvo Mariano Cascallares. Participaron también de la jornada la secretaria de Desarrollo, Seguridad social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomas; y la presidenta del Consejo Municipal Asesor de inclusión de personas con discapacidad, Nora Saporiti. También la directora General de Políticas Sectoriales y Territoriales, Fernanda Viggiani; el director general de inclusión para personas con discapacidad, Diego Domínguez, y la directora de tránsito, Paola Fracas, entre otras au toridades.

