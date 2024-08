Cascallares dijo “presente” en las actividades para celebrar el “Día de la Niñez”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió este sábado las localidades y los barrios de nuestro distrito participando de las actividades organizadas por los vecinos y las instituciones para festejar el “Día de la Niñez”. La agenda se completa con el evento “Brown a Cielo Abierto” que realiza el Municipio en la Plaza General Belgrano de Burzaco. Una de las primeras paradas la realizó en la Asociación Fueguitos, sobre la calle Quintana de la misma localidad. Allí compartió la tarte junto a ciento de niños y sus familias disfrutando de talleres creativos, juegos, lectura de cuentos, merienda, música y sorpresas. En Fueguitos las niñas y los niños realizaron manualidades alusivas al 17 de agosto y aprendieron a cantar la Marcha de San Lorenzo en homenaje al General Don José de San Martín. Desde allí Mariano Cascallares se dirigió al Barrio El Encuentro de la localidad de Malvinas Argentinas para participar de la jornada que incluyó la kermese para más de 500 niños, postas y música en vivo desde el escenario. Esta actividad fue organizada por el merendero El Semillero y la Iglesia Cristo para Todos. Entonces llegó el turno de la visita en Glew al Complejo Deportivo de Petroleros para participar de la celebración del “Día del Niño” organizada por el Sindicato de Sanidad de Almirante Brown. “Los niños siempre deben ser los únicos privilegiados y nuestra mejor esperanza de cara al futuro. Por ello este fin de semana como lo hacemos siempre los estamos acompañando a ellos y a sus familias”, indicó Mariano Cascallares. Vale recordar que la agenda de actividades por el “Día de la Niñez” en Almirante Brown incluye el evento Brown a Cielo Abierto en la Plaza General Belgrano de Burzaco que este domingo a partir del mediodía sumará Food Trucks, la Feria Mipyme, música, shows y taller de huerta, sorteos y regalitos sorpresas para grandes y chicos.

