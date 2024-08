Cascallares entregó diplomas a emprendedores que se capacitaron en la escuela de INCUBA Brown

En un emotivo acto que tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura, el intendente Mariano Cascallares entregó certificados a 105 emprendedores que se capacitaron en la Escuela del Instituto Municipal de Economía Social (IMES) que funciona en el Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown de la localidad de Burzaco. En simultáneo la sede cultural, ubicada en la calle Esteban Adrogué N° 1224, también fue escenario de una muestra con el trabajo realizado desde la Escuela de Emprendedores en los rubros de textil, gastronomía, artesanías, belleza y peluquería, entre otros. Durante la jornada Cascallares agradeció el enorme trabajo llevado adelante por el equipo municipal que con nuevas herramientas, como la Escuela de Emprendedores, “se genera más trabajo para que los emprendimientos empiecen a crecer y puedan transformarse en empresas exitosas”, sostuvo. En ese marco felicitó a los vecinos y vecinas no solo por participar en las diferentes capacitaciones sino por la vocación y las buenas ideas. “Sentimos que el verdadero ordenador social es el trabajo y ustedes hacen de eso una realidad”, expresó el intendente. Cabe señalar que la Escuela de Emprendedores 2024 es un espacio creado para que los vecinos del distrito que quieran emprender desarrollen habilidades teóricas y prácticas que les posibiliten gestionar sus propios negocios. Ya no se dictan cursos sueltos, sino que están sistematizados en un ciclo de diez encuentros (clases). El Municipio acompaña también con tutorías personalizadas para dar mayor solidez a cada uno de los proyectos. Los emprendedores se capacitaron en Diagnóstico y planificación del emprendimiento; Costos y Gestión Impositiva; Comunicación e Identidad; Packaging y Marketing y Estrategias de venta. Luego de la entrega de los certificados, el intendente recorrió cada uno de los stands de la muestra y aprovechó la oportunidad para dialogar con los emprendedores y conocer las diferentes propuestas. Participaron también de la jornada la secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el presidente del Instituto Municipal de la Economía Social, Víctor Capparelli; la vicepresidente del Instituto Municipal de la Economía Social, Analía De Bernardis y la directora de Economía Social, Gabriela Lacquaniti.

