En el Día de las Infancias llega una edición especial del Festival “Brown a Cielo Abierto”

El Municipio de Almirante Brown informó que este viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de agosto, en el marco del Día de las Infancias, llega una edición especial del Festival Familiar “Brown a Cielo Abierto” a la localidad de Burzaco, que incluirá diversas actividades recreativas para los más pequeños del hogar, espectáculos artísticos, los emprendedores del distrito y los Food Trucks con numerosas propuestas gastronómicas. La iniciativa tendrá lugar en la plaza Manuel Belgrano, ubicada en 25 de Mayo y Quintana, el viernes desde las 15 horas y el sábado y domingo desde las 12. “Para celebrar el día de la niñez, invitamos a las familias de nuestro distrito a disfrutar de una edición especial del Festival Brown a Cielo Abierto que vuelve a la plaza Manuel Belgrano con diferentes actividades de esparcimiento, los emprendedores locales y una amplia oferta gastronómica para todos los gustos”, indicó el intendente, Mariano Cascallares. Cabe señalar, que la propuesta llevada adelante por la Comuna, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, incluirá a la Feria Mi Pyme con una gran variedad de productos, tales como, artesanías en alpaca, mates, alforjas, parches y stickers, indumentaria, juguetes artesanales, bijouterie, elementos en cerámica, impresión 3D, agendas y encuadernación y plantas y flores, entre otros. Todos los artículos a precios muy convenientes En el lugar, además, las vecinas y vecinos podrán deleitarse con una rica cocina para todos los paladares de la mano de los Food Trucks. También, durante el sábado y el domingo habrá sorteos de juguetes e indumentaria, y diversas intervenciones artísticas, entre ellas, cosplay con personajes para el disfrute de niñas y niños. El domingo, por otro lado, se llevará adelante un taller de huerta.

