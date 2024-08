Demandaron a Javier Milei, Victoria Villarruel y “Tata” Yofre por apología al terrorismo de Estado

El abogado especialista en derechos humanos, Javier Garin, demandó al presidente Javier Milei, a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Juan Bautista “Tata” Yofre por “reivindicar a represores” luego de que Presidencia publicara un video institucional por del 24 de marzo titulado “Día de la Memoria, al Verdad y la Justicia. Completa”. “Este es un Gobierno pro genocida y militar. Es parte de una seguidilla de hechos que llevan adelante ellos mismos. La denuncia ingresó al Juzgado de Servini y al de Stornelli, que se negó a impulsarla”, sostuvo. Al ser consultado por la situación actual de la causa, el abogado indicó que tiene “confianza” en que la Cámara de Casación “avance” en la demanda y reafirmó que “si la Justicia no interviene y no hay reacciones políticas y sociales” el Presidente de la Nación terminará por indultar a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Y concluyó: “Hay un intento de restaurar cuestiones vigentes de los ’90. Yofre fue uno de los impulsores de los indultos, abanderados con la teoría de la pacificación y acciones muy oscuras. Es un sujeto impresentable, que hoy lo reivindican como un modelo a seguir”. Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa. pic.twitter.com/cLuvFk5z93 — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2024 “Memoria, verdad y justicia completa”: el video del Gobierno sobre los ´70 y la dictadura El Gobierno compartió un video, en el Día de la Memoria, en el que da su versión sobre los hechos ocurridos durante la década de 1970 y la dictadura militar, cuestionando a los organismos de derechos humanos. “Memoria, Verdad, y Justicia completa” es la consigna que utilizó a través de la cuenta oficial de la red social X (ex Twitter” este domingo 24 de marzo. El video, tal como adelantó Ámbito, fue grabado por el equipo del documentalista personal del Presidente, Santiago Oría, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Participaron el periodista Juan Bautista “Tata” Yofre, el exguerrillero Luis Labraña y María Fernanda, la hija del capitán Viola, quien fue asesinado tras una emboscada de guerrilleros del ERP en Tucumán. Durante el relato del mini documental, que dura casi 13 minutos, el “Tata” Yofre relata la “otra versión” de los acontecimientos y el tiempo político que se vivió antes, durante y después de la última dictadura.

