El municipio concretó una nueva entrega de anteojos a alumnos de primer grado

En el marco del programa Municipal “Niños a la Vista”, el Municipio de Almirante Brown concretó una nueva entrega de anteojos a niñas y niños de la Escuela Primaria N°9, de la localidad de Longchamps. Esta importante actividad fue encabezada por el secretario de Salud de la Comuna, Walter Gómez y se llevó adelante en el establecimiento educativo que este mes cumple 110 años de existencia y que está ubicado en Burgwardt N° 1015, donde el equipo municipal entregó once pares de lentes a estudiantes de primer grado. “Estamos orgullosos de seguir avanzando con este programa tan importante porque con una detección temprana y un posterior tratamiento de los defectos visuales permiten reducir los problemas del desarrollo visual y eventuales trastornos en el aprendizaje”, explicó el intendente Mariano Cascallares. Esta importante política pública se lleva adelante en todas las escuelas primarias de gestión pública del distrito, en las que un equipo de la Secretaría de Salud del Municipio visita los primeros y segundos grados para efectuar evaluaciones de agudeza visual. En este sentido, en caso de que los alumnos y alumnas necesiten anteojos, se realizan los chequeos pertinentes para la confección de los mismos, cuyo diseño es elegido por los propios estudiantes, y luego es entregado de forma gratuita en los establecimientos educativos. De la actividad participaron la directora de la primaria N°9, Norma Zorrilla; el secretario de Salud, Walter Gómez; la subsecretaria de Educación, María Gabriela Vranic y la delegada Valeria Soria, entre otras autoridades.

