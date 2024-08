El empleo cayó en mayo: qué sectores fueron los más afectados

En los primeros cinco meses del gobierno de Javier Milei, se perdieron 115.000 puestos de trabajo registrados. Esta cifra se desprende del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que mostró que casi todos los sectores experimentaron una caída del nivel de empleo. ¿Qué sectores son los más afectados? Durante mayo, SIPA observó una contracción del nivel de empleo en casi todos los sectores de actividad con distintos niveles de intensidad: Industria manufacturera : una caída de 0,4% ;

: una caída de ; Comercio, restaurantes y hoteles: una merma de 0,4% .

una merma de . Transporte , almacenamiento y comunicaciones : una caída de 0,3% ;

, almacenamiento y : una caída de ; Suministro de electricidad, gas y agua: una caída de 0,3% .

gas y agua: una caída de . Construcción: caída de 0,3%. Este sector mantiene la tendencia negativa desde agosto de 2023 y acumula una reducción anual de 14,8%. A contramano, las ramas que sí registraron un crecimiento fueron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,7%); Pesca (0,6%) y Explotación de minas y canteras (0,1%). En concreto, las personas con trabajo registrado pasaron de 13.359.000 en diciembre de 2023 a 13.244.000 en mayo de este año. Esto es, una baja de 115.000 empleos dentro del sector registrado. Además, el informe precisó que en el quinto mes del año todos los sectores experimentaron un descenso del empleo registrado: personal en casas particulares, trabajo independiente, sector público y del sector privado. En la comparación interanual, el total de trabajadores con empleo registrado se redujo un 1,4%. “Esta caída del empleo asalariado obedece al retroceso mostrado por el sector privado y el personal de casas particulares (-2% y -4,6% respectivamente)”, explicó el informe. De acuerdo a las cifras del SIPA, el nivel de empleo privado registrado en empresas durante mayo de 2024 presentó una contracción del 0,1% en relación con abril y acumula desde diciembre de 2023 una reducción de 2,1%. El nivel de empleo privado registrado en empresas durante mayo de 2024 presentó una contracción del 0,1% en relación con abril En tanto, el trabajo independiente presentó una caída en relación con el mes anterior del 0,1%; mientras que el monotributo social registró un descenso del 1,0% y autónomos, una baja del 1,4%. El relevamiento, además, detalló cuáles fueron las provincias que registraron mayor caída en mayo: Tierra del Fuego (-1,4%), Formosa (-1,2%), Santa Cruz (-1,0%), Corrientes (-1,0%) y Catamarca (-0,9%). Qué pasó con los salarios en mayo Por otra parte, el informe indicó que “la remuneración nominal bruta promedio de mayo 2024 fue de $1.076.248, y creció un 254,9% con relación al mismo mes del año anterior”. “La media de la remuneración bruta fue $827.988, y aumentó un 247,6% en la comparación interanual”, agregó.

