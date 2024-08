Longchamps celebra su 144° aniversario con una jornada cultural para toda la familia

El Municipio de Almirante Brown informó que este sábado 10 de agosto la localidad de Longchamps celebra su 114° aniversario con una jornada cultural que incluirá shows en vivo y la presentación de numerosos artistas locales, además de la feria de emprendedores y gastronómicos. Los festejos tendrán lugar en el paseo de la estación ferroviaria, ubicado en Avenida Aviación y Davel, a partir de las 17 horas. Allí, los vecinos que asistan podrán disfrutar con entrada libre y gratuita de todas las actividades previstas para conmemorar una fecha tan especial como es el cumpleaños del pueblo de Longchamps. Mientras que la feria de emprendedores y gastronómicos estará abierta desde las 11 horas y hasta la medianoche. “Invitamos a celebrar en familia y con amigos un nuevo aniversario de la querida localidad, con una jornada cultural pensada para el esparcimiento y recreación de todas las vecinas y vecinos”, indicó el intendente Mariano Cascallares. Participarán del evento, desde las 17 horas la Comparsa “Los Gigantes de Rayo”. A las 18 actuarán “Los Maileños” junto al ballet “Sendero Gaucho” y a las 19 harán lo propio “La Doña Leo” con todo el folklore. Más tarde, a las 20.30 horas, el Club Sakura ganador de la Copa de fútbol “Ciudad de Longchamps”, que se realizó durante las vacaciones de invierno y que siempre se lleva adelante en el marco de los festejos por cada aniversario, recibirá un nuevo trofeo creado y donado por un vecino de la localidad. Además, se cantará el feliz cumpleaños y se cortará una torta hecha por una vecina. Por último, a las 21 horas se presentará Popo Rigoli con un “Tributo a Pappo” junto a la agrupación motociclista “Eclipse”, quienes le darán color al cierre de la jornada.

