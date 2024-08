Cascallares destacó la importancia de “Seguir trabajando por una educación pública de calidad”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, remarcó la importancia de continuar trabajando por una educación pública de calidad al participar junto al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de la apertura del Encuentro Provincial de Educación celebrado en el marco de los 140 años de la promulgación de la Ley N° 1.420. La actividad se llevó adelante en el Teatro Argentino de La Plata y contó con la participación del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, además de 800 invitados, entre autoridades gubernamentales, representantes de universidades y trabajadores y trabajadoras de la Educación. Esta importante iniciativa incluyó mesas de debate y paneles en base a distintos ejes, entre los que se encontraban la educación como un derecho; su obligatoriedad, gratuidad y laicidad; la inclusión educativa; las políticas públicas del área y las perspectivas a futuro, entre otros. Kicillof resaltó que “aunque nos quieran asfixiar y digan que nos van a fundir, los vientos de ajuste no entran a la provincia de Buenos Aires: aquí vamos a continuar trabajando para mejorar el sistema educativo bonaerense”. Y agregó: “Siguiendo el espíritu de la Ley 1.420, asumimos el compromiso de transformar la educación porque estamos convencidos de que es el instrumento más poderoso que tenemos a nuestro alcance para construir un país con más igualdad y oportunidades”. Sileoni, en tanto, subrayó que “este es un gran encuentro de la comunidad educativa en el que repensamos la Ley 1.420 no solo desde una mirada histórica, sino retomando sus principios para defender hoy lo que ya es parte de nuestra identidad: la educación pública, gratuita y para todos”. Finalmente, Cascallares destacó la importancia de “seguir trabajando por una educación pública de calidad”, al tiempo que remarcó: “Tenemos el compromiso de cuidar a la escuela pública y potenciarla, porque solamente de esa manera podremos construir un país, una provincia y un municipio con más igualdad y oportunidades”. Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la ministra de Educación de la Provincia de La Pampa, Marcela Feuerschvenger; el secretario de Educación, Ciencia y tecnología de Alte Brown; el intendente de Brandsen, Fernando Raitelli; y el director del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; además de legisladores provinciales; autoridades municipales y representantes de gremios docentes.

