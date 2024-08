Intenso operativo de saturación policial y control vehicular en Claypole

IEl Municipio de Almirante Brown informó que se llevó adelante en articulación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires un intenso operativo preventivo de saturación policial y control vehicular en la localidad de Claypole. Los procedimientos sorpresivos y rotativos se realizaron especialmente en la intersección de 17 de Octubre y Sune y contaron con la participación de personal de Fuerzas Especiales, el Grupo UTOI y también Fuerzas Motorizadas del Ministerio de Seguridad provincial, además de personal de Tránsito local. Durante la jornada el personal encabezó los operativos de saturación y la identificación de vehículos en busca de rodados con pedidos de secuestro y también delincuentes con pedidos de captura. Además, se solicitaron los datos a las personas que circulaban en motos, principalmente cuando están tripuladas por dos ocupantes. “Seguimos realizando operativos de saturación y de identificación vehicular en Almirante Brown gracias al trabajo articulado con el Gobierno Provincial para llevar tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas. En este caso, en distintos puntos de Claypole, los cuales se continuarán replicando en los barrios brownianos”, sostuvo el intendente Mariano Cascallares. Como resultado durante toda la jornada fueron identificadas más de 350 personas y 145 vehículos, además de que un hombre de 28 años fue detenido por resistencia a la autoridad al tiempo que se incautaron 20 motos por diferentes irregularidades e infracciones. Cabe destacar que las zonas seleccionadas para los operativos fueron elegidas a partir del Mapa de Calor Delictivo confeccionado por la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana local.

