Día de San Cayetano: Emotiva Jornada Solidaridad en Burzaco

El Municipio de Almirante Brown informó que en el marco del Día de San Cayetano, Patrono del Pan y del Trabajo, cientos de vecinos y vecinas se acercaron a donar sangre en una nueva cruzada solidaria realizada junto a la Fundación Causa Común en la localidad de Burzaco. La emotiva actividad se realizó por la mañana en la parroquia Santuario San Cayetano ubicada en la calle Sempere N° 1370, donde se congregaron los donantes habituales del distrito con los fieles de este querido patrono del pueblo. “En la localidad de Burzaco y en el Día de San Cayetano, cientos de vecinos y vecinas dijeron presente una vez más en esta importante iniciativa altruista que fomenta el cuidado del prójimo. Estamos muy felices de que se hayan sumado a esta cruzada solidaria que salva vidas”, subrayó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. La iniciativa se enmarca en las jornadas mensuales que realiza la fundación Causa Común junto con el Municipio de Almirante Brown, casi 40 en total desde el año 2021, a través de la Secretaría de Salud y las Delegaciones, con los hospitales provinciales y el Instituto de Hemoterapia bonaerense. En este sentido, para participar de estas actividades, los interesados pueden sumarse al Registro de Donante Habitual y Voluntario de Sangre confeccionado por la Fundación Causa Común escaneando un código QR y llenando un breve formulario. Finalmente, se informó que aquellos que quieran donar sangre deben tener entre 16 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, no haberse realizado tatuajes, piercing o acupuntura en el último año, no haber sido sometidos a cirugías, endoscopías o transfusiones en los últimos 12 meses, mantener relaciones sexuales seguras y gozar de buena salud.

