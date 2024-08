Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández: la Justicia ordenó medidas de restricción y protección

Fabiola Yáñez denunció esta semana por violencia de género al expresidente Alberto Fernández, de quien se separó en junio de este año. Según informó este martes Vanesa Petrillo en el canal C5N, la otrora Primera Dama mantuvo dos audiencias ante el juez Julián Ercolini y después del encuentro más reciente se decidió a radicar la denuncia por violencia de género. A partir de la denuncia, en la que Fabiola Yáñez mencionó las instancias de violencia de género sufridas mientras Alberto Fernández era presidente de la Nación, Ercolini dictó medidas de protección y de restricción de acercamiento en favor de ella. Yáñez, de 43 años, tiene un hijo en común con Alberto Fernández, Francisco, nacido en abril de 2022.

