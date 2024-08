En San Cayetano convocan a vecinos a participar de una nueva jornada de donación de sangre en Burzaco

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Fundación Causa Común, informó que llevará adelante el miércoles 7 de agosto una nueva jornada de donación de sangre en el marco del Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, en la localidad de Burzaco. La actividad se realizará de 8:30 a 12:30 horas en la Parroquia Santuario San Cayetano, ubicada en Sempere N°1370, y para mayor información los interesados pueden comunicarse mediante el email causacomun@brown.gob.ar o a través del WhatsApp 11-6960-2774. Los donantes deben tener entre 16 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, no haberse realizado tatuajes, piercing o acupuntura en el último año, no haber sido sometidos a cirugías, endoscopías o transfusiones en los últimos 12 meses, mantener relaciones sexuales seguras y gozar de buena salud. Esta importante cruzada solidaria es realizada en articulación entre el Municipio de Almirante Brown y su Secretaría de Salud, junto con la Fundación Causa Común, y el hospital Lucio Meléndez. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a participar de la jornada Doná sangre, regalá vida en el Día de San Cayetano, una importante iniciativa altruista que fomenta el cuidado del prójimo y que salva vidas”, subrayó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Both comments and pings are currently closed.