El Gobierno anunció que a partir de septiembre dejará de subsidiar los colectivos de CABA

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, anunció en la Cámara de Diputados que “desde septiembre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a solventar el 100% de las compensaciones” de sus líneas de colectivos y aseguró que “las empresas tienen que tener autonomía y libertad”. Ante la Comisión de Transporte de la Cámara Baja Mogetta afirmó que el “el Estado nacional no va a poner un peso más” para los subsidios tanto del transporte automotor de la Ciudad de Buenos Aires como de los de la provincia de Buenos Aires, aunque en este último caso no especificó a partir de cuándo será. Ambas jurisdicciones expresó el funcionario “se van a tener que hacer cargo del boleto integrado que es el beneficio que tiene la red SUBE para el pasajero que se baja del medio de transporte y accede al segundo dentro de las dos horas”. El mes próximo las 31 líneas de colectivo que eran solventadas con fondos nacionales pasarán a la órbita del gobierno de la Ciudad, un tema que se venía debatiendo hace varios años bajo las sucesivas administraciones. FOTO NA: DANIEL VIDES FOTO NA: DANIEL VIDES El secretario de Transporte destacó que solo se subsidiará el transporte que hace su recorrido entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El que solo circula por localidades de la Provincia tiene sus costos cubiertos por la gobernación de Axel Kicillof. La decisión que adoptó la secretaría que depende del ministerio de Economía de Luis Caputo suma un nuevo foco de tensión con la Ciudad y en especial con el jefe de Gobierno, Jorge Macri. El 1° de agosto, Nación iba a empezar a pagarle a CABA el 2,95% de la coparticipación federal para ajustarse al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Pero el acuerdo se incumplió. El funcionario cordobés mencionó en su exposición que cuando asumió el presidente Javier Milei en diciembre se “subsidiaba el 92% de los costos que demandaban las empresas para funcionar” en el Área Metropolitana y detalló que “en la actualidad estamos en un 67% aproximadamente de cobertura de esos costos, con la mejora del manejo de los recursos de todos los argentinos”. En esta semana se comunicó que a partir del próximo lunes 12 de agosto el boleto mínimo de los colectivos que circulan en el AMBA pasará a costar 100 pesos más y se irá de $ 270 a $ 370. “Nos estamos ocupando de eficientizar estos indicadores, ya que creemos que las empresas tienen que tener una mayor autonomía del Estado, sobre todo las líneas de colectivos que son privadas, y deben manejar con mayor libertad sus ingresos, y no estar condicionados por el subsidio que paga el Estado”, puntualizó. (Ministerio de Transporte) (Ministerio de Transporte) Entre los diputados, en una comisión que preside la radical Pamela Verasay, se reclamó por los subsidios al transporte de pasajeros del interior. Mogetta sobre la cuestión manifestó que “el Estado nacional intervenía de manera muy distorsiva en las jurisdicciones del interior. Si bien distribuía un fondo compensador, establecía condiciones muy gravosas para poder acceder a ese fondo ya que debían adherir al sistema SUBE para poder recibir el fondo compensador y lo más llamativo de todo, le exigían a la provincia aportar el mismo monto que aportaba la Nación a su sistema, sin ningún tipo de estudio técnico, sin saber si esa provincia o ese distrito requería de esos fondos”. “Vamos a seguir subsidiando a través de la red SUBE a 5.300.000 personas que son los beneficiarios con el aporte de 25.000 millones de pesos por mes aproximadamente, teniendo en cuenta el 55% del descuento a las tarifas que fija cada una de las 60 localidades de todo el país en las que se está implementando la SUBE”, sostuvo Mogetta. “El objetivo final de esta política de equiparación tiene que ver con la creación de la Agencia Metropolitana de Transporte, como una instancia de gobernanza que les dé mayor protagonismo a las jurisdicciones que integran el AMBA”, amplió. También se refirió a la determinación que adoptó el gobierno de Milei respecto de la habilitación de otros medios de pago alternativos a la SUBE para abonar los pasajes en el transporte. “Desde hoy no hay más monopolio en la República Argentina, ya que hoy somos testigos de la apertura de los medios de pago en todo el país ya que se estableció que los argentinos van a poder pagar el transporte por el medio de pago que elijan, sea una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, billetera virtual”, Compartir nota:

