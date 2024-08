Fernando Burlando se refirió a la foto del nene parecido a Loan en Colombia: “Vamos a viajar”

La familia del menor desaparecido considera que la imagen de un niño comiendo en un shopping de Colombia podría ser de Loan. En un video subido a su cuenta de Instagram, el letrado aseguró que “hay novedades“. “Apareció una fotografía de un chiquito, de una criatura, de las mismas características que Loan. Esto ha generado mucha inquietud en la familia y mucha expectativa”, explicó Burlando. “Si tenemos que viajar a Colombia, vamos a viajar nosotros a hacer la denuncia”, sostuvieron desde la familia. Burlando también pidió una reunión con la madre de Loan, solicitud que hasta ahora no ha sido atendida: “Lo que pide la querella fue esa reunión con la mamá de Loan. Basta de alejar a la justicia de la gente. Vamos a reiterar ese pedido hasta que nos contesten”. La opinión de la mamá de Loan: “Es él” , sostuvieron desde la familia. Burlando también pidió una reunión con la madre de Loan, solicitud que hasta ahora no ha sido atendida: Tras la difusión de la foto que muestra a un niño en un shopping en Barranquilla, Colombia, los padres de Loan afirmaron que podría ser su hijo. “El de la foto es Loan, tiene la misma cicatriz”, aseguró María Noguera, la madre, en diálogo con el medio TN. María destacó que identificó la cicatriz en la frente y el cuerpo de Loan y reconoció el modo en que el niño se sienta, similar al de su hijo. María Noguera expresó su esperanza en la justicia: “Esperamos a la Justicia y que actúen rápido”. También mencionó que sus otros hijos, José y Mariano, se comunicaron con sus abogados tras la aparición de la foto. “Vimos la foto, pero no podemos hacer nada, así que esperamos a la Justicia y que actúen rápido”, remarcó. La familia de Loan y sus abogados continúan a la espera de respuestas y acciones por parte de las autoridades judiciales, con la esperanza de resolver este angustiante caso de desaparición.

