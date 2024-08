Nación cortará para los bonaerenses un descuento clave en el boleto de colectivo

Se trata de la reducción del 50% a partir del segundo viaje, que solo quedaría disponible en las líneas de jurisdicción nacional que circulan en CABA, según afirman en el Gobierno. En la provincia de Buenos Aires advierten que el impacto en el bolsillo será “automático” El Gobierno nacional dejará de subsidiar en la provincia de Buenos Aires un beneficio de la tarjeta SUBE que permite un descuento desde el 50% en el boleto de colectivos a pasajeros que realizan más de un viaje en un rango de dos horas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La intención oficial es que siga vigente para las líneas nacionales que hacen parte de su recorrido dentro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), pero no para aquellas que operan exclusivamente en territorio bonaerense, lo que implicará un impacto directo al bolsillo de millones de usuarios en esa jurisdicción.

