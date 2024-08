Durante todo agosto, realizan jornadas de vacunación de calendario, antigripal y Covid en Casa de la Cultura

El Municipio de Almirante Brown anunció que durante todo el mes de agosto está llevando a cabo un operativo itinerante de vacunación de calendario, antigripal y Covid-19 en la Casa de la Cultura de Adrogué, el cual se suma a las postas fijas ubicadas en la Cruz Roja y en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°18 de Burzaco. Desde la Secretaría de Salud de Almirante Brown precisaron que la inmunización federal, libre y gratuita en el establecimiento ubicado en Esteban Adrogué N°1224, se lleva adelante sin turno de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. “Luego de que durante el mes pasado tuviéramos vacunación itinerante en el Boulevard Shopping, durante agosto seguimos en ese camino descentralizando y acercando servicios a nuestros vecinos y vecinas para que puedan completar los esquemas de vacunación y las dosis de refuerzo”, sostuvo el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. De esta manera, la Casa de la Cultura de Adrogué se suma al trabajo cotidiano de vacunación con postas fijas que se realizan en el CAPS N°18 de Burzaco (Pte. Perón 888) y la Cruz Roja de Adrogué (P.º de la Delicia 1112). Por último, desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires difundieron la web gba.gob.ar/vacunacion/, en la cual se informa qué vacunas corresponden según la edad, grupo poblacional y condición específica de salud. La iniciativa es realizada por el Municipio de Almirante Brown, a través de las Secretarías de Salud y de Gestión Descentralizada, junto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y su cartera sanitaria.

