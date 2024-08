Profundizan los patrullajes policiales preventivos en los corredores escolares seguro de Brown

En el marco de las acciones que se llevan adelante en Almirante Brown para prevenir el delito, y merced al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Policía Bonaerense está reforzando los patrullajes preventivos en los 143 Corredores Escolares Seguros de nuestro distrito en los horarios de entrada y salida de los estudiantes de las instituciones educativas. La unificación de las tareas de diversos grupos de la fuerza policial bonaerense que funcionan en el distrito permite profundizar los operativos preventivos para brindar más seguridad en los alrededores de las escuelas en los diversos barrios y localidades brownianas. En este sentido, forman parte de los patrullajes agentes de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), del Grupo de Prevención Motorizado (G.P.M) y de las Unidades Policiales de Prevención Local (UPPL). Los operativos incluyen recorridos con vehículos y binomios de policías caminantes. “Seguimos trabajando con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y sumando herramientas para reforzar los patrullajes preventivos en los corredores escolares seguros de nuestro distrito con el objetivo de proteger a la comunidad educativa, y fortalecer la seguridad en los barrios de Almirante Brown”, señaló el intendente municipal Mariano Cascallares. Cabe señalar que Almirante Brown cuenta con 143 Corredores Escolares Seguros que están ubicados en los alrededores de las instituciones educativas. Se trata de los senderos más concurridos de los 445 establecimientos de gestión pública y privada por los cuales los estudiantes transitan cuando van a la escuela. Son un total de 681 cuadras que conforman dichos Corredores, las cuales cuentan con el monitoreo de cámaras de seguridad desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco, 218 Alarmas Comunitarias que se activan con la aplicación de celulares gratuita “Brown Previene”, 72 Paradas Seguras y 25 Tótems de seguridad con botón antipánico. A esto también se suma la instalación de luminarias con tecnología LED y trabajos de poda en las calles involucradas para una mejor visualización de las cámaras de seguridad. Vale destacar, además, que los Corredores están identificados con cartelería y que, gracias al trabajo con comerciantes, los negocios que estén comprendidos en dichos senderos tendrán un importante rol en la protección de los alumnos, ya que contarán con botón antipánico para alertar sobre cualquier situación de peligro y emergencia.

