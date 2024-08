La UTA fuerte contra el Gobierno de Javier Milei por despidos, ¿habrá paro?

Con el transcurrir de un año en el que el transporte público está en el ojo de la tormenta, los trabajadores del rubro amenazan con un paro de colectivos, para agosto. Esta vez, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) remarcó la crísis que enfrenta el transporte público en el país y alertó que las políticas gubernamentales están afectando negativamente a los trabajadores del sector de corta, media y larga distancia.

“La política de recorte de subsidios y mala distribución (cupo de combustible), de los que se otorgan en el sector de Corta Distancia, donde se prioriza a un determinado grupo monopólico, han llevado al sector empresarial no beneficiado a discontinuar los servicios en horarios nocturnos, modificación inconsulta de los diagramas y horarios establecidos, lo que conlleva una reducción en la contratación y reducción de la plantilla de trabajadores mediante despidos. Esta Orqanización Gremial, ya ha procedido a realizar las denuncias pertinentes ante la autoridad de aplicación”, explicó el comunicado que firmó Roberto Carlos Fernández, Secretario General de la UTA. En el mismo texto explicaron que la situación que enfrenta el sector de larga distancia, “donde se ven afectados por las políticas que este Gobierno a través de la Secretaría de Transporte aplica en desmedro del sector junto a la mala gestión empresarial y la insipiente desregulación” conducen a la pérdida de fuentes de trabajo. Paro de colectivos: gremio alerta por despidos en el sector A este medio el gremio ya confirmó que 26 choferes de colectivos urbanos que trabajaban en la empresa Miramar quedaron sin trabajo esta semana, después de cumplir dos meses de estar suspendidos en sus funciones y percibiendo solamente un 60% de sus haberes. Además, luego de ser despedidos solamente se les pagó un 50% de sus salarios ya que los cesantearon a través del sistema preventivo de crisis. Cada uno de los trabajadores ahora optó por responder a la decisión empresarial con asistencia legal particular.

