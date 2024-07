Denunciaron a Meta en la Argentina por usar datos privados para entrenar a su IA

Presentaron una denuncia contra Meta, la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, por el uso de datos personales en Argentina para el entrenamiento de IA, según publicó Ciberseguridad Latam. La medida fue presentada por los abogados Facundo Malaureille y Daniel Monastersky, y consta de 22 puntos en los que le solicita a Meta Argentina explicaciones sobre sus prácticas de recolección y uso de datos personales. Entre los puntos más relevantes figuran de la presentación: detalles sobre la actualización de la Política de Privacidad y evidencia del consentimiento de los usuarios, una Evaluación de Análisis de Impacto (PIA) conforme a las guías argentinas, explicaciones de técnicas sobre los procesos de anonimización de datos y garantías de su irreversibilidad, aclaraciones sobre cómo se previene la reidentificación de datos anonimizados, entre otros. Pedido de auditoría a la AAIP por Meta También le solicitaron a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) realizar una auditoría independiente de los procesos de Meta en el país y establecer directrices sobre los estándares de anonimización aceptables en Argentina, en el marco de sus facultades como autoridad de aplicación de la Ley 25.326. En este contexto, el letrado Malaureille manifestó: “Con esta presentación, buscamos que Argentina tome una posición proactiva en la regulación del uso de datos personales para el entrenamiento de IA. Es crucial que no nos quedemos atrás en la protección de los derechos digitales de nuestros ciudadanos“. Por su parte, Monastersky agregó: “Esta denuncia busca establecer un precedente legal que guíe futuras regulaciones y prácticas en el ámbito de la IA y la protección de datos en nuestro país”. “La ausencia de una legislación actualizada en este campo coloca a los ciudadanos en riesgo de sufrir abusos potenciales por parte de empresas multinacionales que manejan grande volúmenes de información personal”, comentaron, e instaron a los Diputados y Senadores a tomar conciencia de la situación crítica en la que se encuentra la protección de datos personales en el país.

