Cristina Kirchner reaparecerá en público para hablar de la situación política en América Latina

Casi una semana después de las elecciones en Venezuela, la expresidenta Cristina Kirchner hablará este sábado 3 de agosto a las 15 -hora de Argentina- en México sobre la situación política en América Latina. Hay expectativa de que se refiera a la tensa situación que vive el país gobernador por Nicolás Maduro. La clase será en el cierre de un curso internacional organizado por el Instituto Nacional de Formación Política (INFP) de Morena, partido del actual presidente azteca Andrés Manuel López Obrador. La expresidenta todavía no se ha expresado sobre las elecciones en Venezuela y las acusaciones cruzadas entre el gobierno y la oposición. Histórica aliada del chavismo desde los tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), en los últimos años Cristina Kirchner ha tomado algo de distancia con el gobierno venezolano después de la muerte de Hugo Chávez en 2013. No lo defiende a viva voz, pero tampoco lo critica. La única opinión sobre este tema que se conoce de Cristina Kirchner data de la campaña electoral del 2017, donde fue elegida como senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. En aquel entonces, fue categórica sobre Venezuela: “no hay estado de derecho”, aunque después sostuvo que en Argentina en la que gobernaba Mauricio Macri “tampoco”. Para ella, era un problema que atravesaba a la región. “La democracia está en emergencia en América Latina”, dijo. Es probable, que vuelva sobre esa línea. La charla de Cristina Kirchner será en el cierre del Curso Internacional “Realidad política y electoral de América Latina”. Se podrá seguir en vivo por las redes sociales del INFP Morena; todas tienen el mismo nombre: @infpmorena Javier Milei manda a Diana Mondino a la OEA para desconocer resultado en Venezuela Diana Mondino viajará esta noche a Washington para participar junto a otros cancilleres de la región de una reunión de urgencia de la OEA en el pico de la tensión diplomática con Venezuela. A pedido del presidente Javier Milei, la ministra de Relaciones Exteriores planteará mañana junto a otros países en la reunión de urgencia de la OEA en Washington, el recuento y revisión de actas de la elección del domingo que proclamó ganador a Nicolás Maduro. En paralelo, comenzó a correr el plazo de 72 horas fijado por el gobierno de Maduro para que el encargado de negocios en la embajada argentina en Caracas, Andrés Mangiarotti, regrese al país luego de la expulsión de diplomáticos extranjeros que Venezuela decretó para los países que no reconocieron el resultado electoral.

