Cascallares recorrió la obra del nuevo centro de atención primaria de la salud que construyen municipio y provincia

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, supervisó la obra de construcción del nuevo edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Floreal Ferrara” ubicado en la localidad de Burzaco que se construye en articulación entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires. Se trata de las modernas instalaciones que se levantan en la intersección de las calles Bradley y Vidal, que reemplazarán al edificio actual y optimizarán el servicio que dicha institución médica brinda a las vecinas y vecinos de toda la zona. “Recorrimos una obra muy importante para Burzaco, el nuevo edificio que estamos construyendo para trasladar el Centro de Atención Primaria de la Salud Floreal Ferrara, que contará con ocho dependencias, vacunatorio, consultorio odontológico y ginecológico y toda la asistencia necesaria”, indicó Mariano Cascallares. En tanto, agregó: “Desde el Municipio hemos comprado el terreno y, con un aporte muy importante del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, estamos cimentando el edificio que seguramente vamos a terminar de aquí a fin de año”. Asimismo, agradeció al gobernador Axel Kicillof y al ministro Gabriel Katopodis por el trabajo conjunto con la Comuna. El inmueble contará con una circulación central que articula las diferentes áreas, tanto públicas como privadas, con una superficie cubierta de 320 metros cuadrados. Tendrá cuatro consultorios, servicio odontológico, ginecológico, vacunatorio, enfermería, salón de usos múltiples y sanitarios. Además de dependencias para la dirección, administración, farmacia, sanitarios y office personal, entre otras. También dispondrá de una superficie semicubierta de 16.60 m2 y se destaca la creación de patios que generan aire y luz a la circulación central y a las diferentes áreas. La obra arrancó en el mes de febrero y se prevé que quede concluida a fin de año. Actualmente se trabaja en la construcción de estructuras de hormigón, el relleno bajo los pisos y la mampostería. El Centro de Atención Primaria de Salud “Floreal Ferrara” hoy funciona en la calle Asamblea entre Maure y Melián, pero las nuevas instalaciones permitirán mejorar en servicio y comodidad para todos los pacientes. Como todos los CAPS, de una red de 33 centros de asistencia primaria, atenderá de 8 a 18 horas y prestará atención de enfermería, pediatría, clínica médica, odontología, psicología y trabajo social, entre otras.

Both comments and pings are currently closed.