Reconocimiento de Brown al obispo Jorge Lugones, en el 25 aniversario de su consagración

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entregó un reconocimiento a monseñor Jorge Lugones, en el marco del 25° Aniversario de su consagración como Obispo. La visita se llevó adelante en el despacho del obispo que además se desempeña desde el 22 de noviembre de 2008 al frente de la Diócesis de Lomas de Zamora y también contó con la participación del presidente del Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko. En este sentido, Cascallares le entregó una copia de la ordenanza N° 13.380 a monseñor Lugones en la que se declara de interés municipal este 25 aniversario de su consagración como obispo por su inmenso trabajo episcopal y social. Durante la jornada, además, dialogaron sobre el programa de prevención de la Ludopatía Digital impulsado desde el Municipio Browniano junto a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), una preocupación compartida con la iglesia en la que se advierte y se trabaja sobre el drama de la adicción al juego en un trabajo articulado con escuelas e instituciones. “Saludamos al querido monseñor Jorge Lugones en el marco de sus 25 años de su consagración como obispo y le entregamos un reconocimiento del pueblo y gobierno de Almirante Brown por su inmensa labor episcopal y social”, subrayó Mariano Cascallares. Finalmente, también dialogaron sobre la nueva jornada de colecta de sangre que se llevará adelante el 7 de agosto próximo por San Cayetano, a pedido del padre Eduardo Brusa con el Hospital Meléndez, la Fundación Causa Común y el Municipio de Almirante Brown. De la reunión participó también la hermana Silvia, responsable legal del Colegio San José de Burzaco y el padre Héctor que además es el cura párroco de San Gabriel de Adrogué.

