Neuquén: siguen buscando Luciana Muñoz y aumentan a $10 millones la recompensa

El gobierno de Neuquén aumentó a $10 millones la recompensa para obtener datos sobre el paradero de Luciana Muñoz, quien se encuentra desaparecida desde hace más de dos semanas. decreto provincial 841/24 gobierno provincial ofrece una recompensa a quienes aporten información “fehaciente e indubitable que contribuya a la aparición de Luciana Antonella Muñoz Aguerre o al esclarecimiento de su desaparición”. A través delgobierno provincial ofrece una recompensa a quienes aporten información “fehaciente e indubitable que contribuya a la aparición deo al esclarecimiento de su desaparición”. Las autoridades realizaron este domingo un nuevo operativo aéreo y terrestre en el que se utilizó un helicóptero provincial y drones para rastrear la meseta y la ribera del río Limay. El rastrillaje dio resultado negativo y horas después personal de la División Búsqueda de Personas y del DEMOSE (Departamento de Operaciones Especiales) realizaron operativos terrestres y distribuyeron folletos en la zona de la meseta. La Multisectorial de Mujeres llevará a cabo una conferencia de prensa este lunes en la Casa de Gobierno bajo el lema “¡Aparición con vida de Luciana ya!”. Contarán con la presencia de organismos de derechos humanos, sindicatos, centros de estudiantes y se convocará a una gran movilización el próximo martes 30 de julio. La joven fue vista por última vez en el barrio Gran Neuquén Norte, de la ciudad de Neuquén el pasado 13 de julio cuando. Salió de su casa para visitar a un amigo, pero nunca regresó.

