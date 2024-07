Mas de 3 mil personas vibraron con el espectaculo “Evento Flow” en el cierre de las vacaciones de invierno

El Municipio de Almirante Brown destacó que más de 3 mil vecinos y vecinas disfrutaron del cierre de las actividades por el receso invernal con el evento musical y solidario “Vacaciones con Flow”, que reunió a importantes influencers y artistas de la cultura urbana, entre ellos, Lauti Gram, Gusty DJ, Matías Mareco, Baby Cue, Juli Jones, Virrshi Dj, Manu Ve y Bianca Lif. El escenario elegido fue el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, ubicado en las calles 25 de Mayo y Quiroga, donde este domingo se congregaron los jóvenes y las familias, en el marco de una iniciativa solidaria en la que la entrada fue un juguete nuevo destinado a instituciones intermedias de nuestro distrito. “Estamos muy felices porque luego de dos semanas de actividades por el receso invernal, las vacaciones concluyeron este domingo con un importante evento musical y solidario que reunió a DJs e influencers”, señaló el intendente municipal, Mariano Cascallares. En la jornada dijeron presente arriba del escenario Juli Jones, Dina, Manu Ve, Simo Viani, Matías Mareco, Virrshi Dj, Baby Cue, Facuu Dj, Bianca Lif, Lalo DJ y Gusty DJ, en tanto que el broche de oro estuvo a cargo de Lauty Gram. Cabe destacar que esta importante propuesta solidaria fue realizada en articulación entre la Fundación Causa Común y la Comuna browniana, a través del Instituto de las Culturas, y que todos los artistas que se sumaron a la iniciativa lo hicieron de forma solidaria. Este importante evento coronó dos semanas de actividades por las vacaciones de invierno en la que se llevaron adelante numerosas propuestas gratuitas y pensadas para todas las edades en ocho sedes distribuidas de las distintas localidades brownianas.

Both comments and pings are currently closed.