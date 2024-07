El municipio homenajeó a los bicampeones de América con un mural en Longchamps

El Municipio de Almirante Brown homenajeó a la Selección Argentina de fútbol que se quedó, otra vez, con el título de la Copa América con un colorido mural en la localidad de Longchamps. Se trata de la obra “Campeones Dorados de América”, ubicada en Avenida Longchamps entre las calles Tieghi y Carlos Dielh. Allí se puede contemplar a la figura de la Argentina de Lionel Messi junto a Ángel Di María, Lautaro Martínez y Emiliano “Dibu” Martínez, coronados con los colores celeste y blanco de nuestra insignia nacional. Con la nueva propuesta, Almirante Brown no solo sigue agasajando a los jugadores argentinos quienes en los últimos años se alzaron con cuatro competencias internacionales, sino que también le da color a los diferentes barrios del distrito. Al respecto, cabe señalar que las localidades de José Mármol, Claypole, San Francisco Solano, Rafael Calzada, Burzaco y Adrogué también albergan murales en honor a la selección albiceleste. Ahora se suma la nueva obra homenajeando a los bicampeones de América en Longchamps. “Estamos muy felices por el bicampeonato que nuestra selección obtuvo en la Copa América, un logro que representa una enorme alegría para todo el pueblo argentino. Y en ese marco, desde nuestro Municipio seguimos brindándoles el reconocimiento que se merecen”, indicó el intendente Mariano Cascallares, quien, una vez más, destacó al defensor Nicolás Tagliafico, “uno de los héroes de esta selección” que es oriundo de la localidad de Rafael Calzada. Esta intervención artística fue llevada adelante en el marco del programa de embellecimiento urbano que promueve la Comuna a través del Instituto de las Culturas, y estuvo a cargo de los muralistas Eki Besada, Heber Martínez, Gabo Luna y Tin.

