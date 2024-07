El Consejo Nacional Electoral anuncia el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela y la oposición rechaza los resultados

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) anunció este domingo el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales entre denuncias de fraude de la oposición. Seis horas después del cierre oficial de los centros de votación y tras una tensa espera, Elvis Amoroso, presidente del CNE, aseguró que con un 80% de las mesas escrutadas y con una tendencia “contundente e irreversible”, Maduro fue reelecto para un tercer mandato con 5.150.092 votos, un 51,20%. El líder opositor, Edmundo González, por su parte, habría logrado 4.445.978 votos, un 44,2%. La oposición, sin embargo, denunció irregularidades tras una jornada con una alta participación, la cual se ubicó en el 59%, según el primer boletín ofrecido por el organismo electoral, el cual está controlado por el oficialismo. Amoroso atribuyó el retraso a un ataque “terrorista” que demoró la transmisión de datos, lo que provocó dudas ante las denuncias opositoras. Maduro se hizo eco de los señalamientos al asegurar. “Venezuela sufrió un ataque en la noche. Un hackeo masivo. Ya sabemos de qué país viene. No lo voy a decir. Ya la huella quedó. Un hackeo masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral porque los demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial“, dijo el mandatario. Amoroso anunció que solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación. Sin embargo, esta no es la primera que vez que el CNE se demora en entregar los cómputos de unos comicios, pese a que el sistema electoral venezolano está totalmente automatizado y, según los técnicos, permitiría ofrecer un resultado una hora después de cerrados los centros de votación. Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, La opositora María Corina Machado ha puesto en duda los resultados oficiales y ha dicho que su compañero, Edmundo González, se impuso en las elecciones. Las primeras reacciones Desde la oposición pusieron en duda los primeros resultados que dan la victoria a Maduro. “Hay un nuevo presidente electo y es Edmundo González, y todo el mundo lo sabe”, dijo Maria Corina Machado, basándose en los datos del 40% de las actas que tienen a su disposición. González hizo dupla política con Machado, la líder opositora que está inhabilitada para ejercer cargos públicos y que traspasó su apoyo al exdiplomático, Machado dijo que según las actas de las que dispone, González logró el 70% de los votos y que la oposición ganó en todos los estados. “Se han violado todas las normas. Nuestra lucha continúa”, apuntó González. Maduro, por su parte, llamó a sus adversarios a acatar los resultados. “Hay que respetar esta Constitución. Hay que respetar al árbitro y que nadie pretenda manchar esta jornada bella“, dijo por su parte Maduro al celebrar el triunfo junto al Palacio de Miraflores. Pero no sólo la oposición venezolana expresó dudas. El primero en cuestionar los resultados fue el presidente de Chile, Gabriel Boric. “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”. El canciller de Perú, Javier González Olaechea, condenó “en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”. Y otros países como Costa Rica y Uruguay les siguieron. Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que hay “serias dudas” de que los resultados anunciados “no reflejen la voluntad y los votos del pueblo venezolano”. Las cancillerías de nueve países de América Latina (Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) habían pedido un “conteo de votos transparente”. Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, El presidente de Chile fue de los primeros en mandatarios en poner en entredicho los resultados del CNE. Eso generó una respuesta del canciller de Venezuela, Yván Gil. “Venezuela denuncia y alerta al mundo acerca de una operación de intervención en contra del proceso electoral, nuestro derecho a la libre autodeterminación y la soberanía de nuestra patria, de parte de un grupo de gobiernos y poderes extranjeros”. La Cancillería de Colombia, cuyo gobierno es cercano al de Maduro, había señalado que “el conteo de votos debe hacerse con plenas garantías para todos los sectores”. Antes de la publicación de resultados, Omar Barboza, representante de la oposición, advirtió: “Lo que nos han dicho muchos representantes de los países latinoamericanos y europeos (…) es que ellos tampoco reconocerán un resultado que no esté avalado por las actas de lo que ocurrió“. Desde 2013, la oposición no veía tantas posibilidades de derrotar al chavismo pese a las denuncias de que el proceso no fue justo ni reunió las condiciones de transparencia necesarias, como la inhabilitación de Machado, que el proceso se celebró sin la presencia de observadores internacionales reconocidos como los de la OEA o de la Unión Europea (UE) o los obstáculos impuestos para que los venezolanos en el exterior pudieran votar. Durante la jornada también se registraron algunas irregularidades como la difusión de encuestas a boca de urna (exit polls) mientras se desarrollaban las votaciones por parte de medios y funcionarios estatales. Maduro, por su parte, esperaba que el desgaste de la crisis no impidiera un nuevo triunfo del chavismo. Y para impulsar las votaciones se celebraron en una fecha emblemática para el oficialismo: el natalicio de Hugo Chávez. El actual presidente atribuye los problemas del país a las sanciones internacionales contra su gobierno lideradas por Estados Unidos, aunque las dificultades comenzaron mucho antes. “Hay una batalla entre el bien y el mal, los que odian y quieren venganza y los que amamos y queremos a Venezuela. Hemos pasado todas las tempestades y queremos avanzar en armonía para que cada quien siga con su emprendimiento y continuar con el trabajo para nuestra recuperación económica”, había dicho Maduro este domingo cuando acudió a votar. Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, El presidente del CNE atribuyó la demora en difundir los resultados a un ataque “terrorista”. El papel clave del CNE El CNE es el órgano encargado de organizar los comicios y dar los resultados oficiales, pero su papel ha sido cuestionado por parte la oposición, la cual denunció que no le entregaron la totalidad de actas de los escruinios. La directiva del organismo está compuesta por cinco integrantes que fueron nombrados en agosto de 2023: Elvis Amoroso, Rosalba Gil, Carlos Quintero, Aime Nogal y Juan Delpino. Los tres primeros son considerados como representantes del oficialismo y los dos últimos de la oposición. Dado el pasado de Amoroso como parlamentario del oficialista PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y su rol en la inhabilitación de María Corina Machado cuando estaba al mando de la Contraloría, algunos líderes de la oposición cuestionaron su designación señalando que se trataba de una provocación que “solo busca promover la abstención”. A mediados de junio, el rector Juan Delpino denunció que Amoroso había estado tomando decisiones unilaterales desde marzo sin convocar al resto de los rectores. Amoroso rechazó estos señalamientos como infundados. Precisamente Delpino no estuvo presente al momento en que se anunciaron los primeros resultados. Ante el retraso en la publicación de resultados, la oposición temía que el CNE pudiera actuar en favor del oficialismo. Fuente de la imagen,Getty Images

