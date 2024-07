Qué significa la palabra “Olimpiadas” y por qué muchos dicen que se usa de forma errónea

Más de 10.000 atletas de 206 países compitiendo en 32 deportes por 329 medallas de oro en un festival que será visto en todas las esquinas del planeta. Son las Olimpiadas de París 2024. ¿O más bien las Olimpíadas, con tilde? ¿O es más correcto usar la palabra en singular, Olimpiada? Quizás ninguna de las anteriores: son los Juegos Olímpicos. Para aclarar dudas, en 2016 acudimos a las autoridades lingüísticas. ¿Qué dice, pues, la Real Academia Española? De acuerdo con la RAE, el término ‘Olimpiadas’ puede utilizarse como sinónimo de Juegos Olímpicos. Y es que, según el diccionario académico, ambos términos se refieren a la “competición deportiva mundial que se celebra cada cuatro años en un lugar previamente determinado”. La confusión se debe a que ‘olimpiada’ tiene además otra acepción: nombra al período de 4 años entre las celebraciones de los Juegos Olímpicos. Pero, según le señaló el Departamento de Español al Día de la RAE, “en griego existía la voz ᾿Ολυμπιάς, -άδος Olympiás, -ádos’, que tenía ya ambas acepciones”. “De acuerdo con ‘A Greek-English Lexicon‘ (Un léxico griego-inglés) de Liddell y Scott (Oxford, 1968), la primera de estas acepciones (olimpiada como sinónimo de juegos olímpicos) es anterior en la documentación a la segunda (olimpiada como período entre juegos)”. El diccionario recoge ambos sentidos desde 1884, y reconoce además una tercera acepción: “Fiesta o juego que se celebraba cada cuatro años en la antigua ciudad de Olimpia”, en la prefectura de Élide, del Peloponeso, en la región de Grecia occidental. Y es que el origen de la competición internacional actual se sitúa ahí, donde el 19 de julio de 776 a.C., se instauraron unos juegos deportivos en honor a los dioses que vivían en el Olimpo. Por esa razón se llaman Juegos Olímpicos. “No hay razón para la censura” Ahora, el Diccionario de autoridades -publicado entre 1726 y 1739, el primer diccionario de la lengua castellana editado por la RAE y fundamento de lo que hoy se conoce como el Diccionario de la lengua española- solo registra una acepción de la voz, la referida al cómputo de los años. La recoge, además, con la siguiente grafía: Olympiada. Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, ¿Las Olimpiadas son el evento o los años que pasan entre cada celebración? Sin embargo, el Departamento de Español al Día aclara que la documentación en textos de olimpiada como “juegos olímpicos” es muy anterior a la de ese diccionario, como ilustra el siguiente ejemplo, extraído de El Scholástico, de Cristóbal de Villalón (c. 1529): “Y los primeros que ordenaron tiempos de plazer y oçio fueron los Griegos al qual llamaron Eutrapelia Eutrapelia.: y para en este proposito inuentaron diuersos generos de juegos, en los quales en tiempos señalados se exerçitauan para su recreaçion. Inuentaron las fiestas que hazian cada quatro años a Jupiter en el monte Olimpo, de donde tomaron denominaçion las Olimpiadas Las fiestas de los dioses gentiles“. “La denominación juegos olímpicos que obviamente no se refiere al periodo de cuatro años, sino a la competición deportiva se documenta en nuestro banco de datos a partir del siglo XVI”, añade. “En resumen: el uso de olimpiada como sinónimo de juegos olímpicos se documenta ya en el étimo griego y en el español clásico, incorporándose al diccionario académico en el siglo XIX y perviviendo hasta hoy”, concluye. “No hay razones para su censura”. ¿Singular o plural? ¿Con o sin tilde? La RAE acepta Olimpiada y Olimpíada, con y sin tilde, en singular o en plural, para denominar a la máxima competición deportiva internacional. Olimpiadas está aceptado por analogía con el plural de la expresión sinónima, Juegos Olímpicos, según señala el Diccionario panhispánico de dudas de esa misma organización. Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, La abreviatura adecuada de Juegos Olímpicos es JJ. OO., con puntos y espacio. Pero no todos los expertos concuerdan en esto con la RAE y Fundéu. “Utilizar olimpiada como sinónimo de Juegos Olímpicos es un gravísimo error histórico, aunque desgraciadamente la Real Academia Española acepte ambas términos como sinónimos”, le dijo Fernando Arrechea, miembro de la Sociedad Internacional de Historiadores de los Juegos Olímpicos. “Una olimpiada es un periodo de tiempo: cuatro años. Y dentro de cada olimpiada se celebran unos Juegos Olímpicos”, insistió a BBC Mundo. El experto reforzó su argumento señalando que desde que se restauraron los Juegos Olímpicos -los primeros de la Era Moderna se celebraron en 1896, en Atenas-, se han suspendido en tres ocasiones, a causa de las guerras mundiales. “En la VI, la XII y la XIII Olimpiada (1916, 1940 y 1944 respectivamente) no hubo Juegos Olímpicos”. “Pero las Olimpiadas se mantuvieron”, subrayó. Por eso, los de París 2024 son los XXXIII Juegos Olímpicos de Verano, lo que cuenta 33 JJ. OO., aunque sólo se hayan disputado 30 desde 1896. Así, pues, sigue habiendo posiciones encontradas sobre cómo nombrar este multitudinario y espectacuar evento.

