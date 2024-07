ALMIRANTE BROWN CIERRA LA AGENDA DE VACACIONES DE INVIERNO CON UN EVENTO MUSICAL Y SOLIDARIO PARA TODA LA FAMILIA Este domingo 28 de julio el Municipio de Almirante Brown le pone el moño a las actividades por el receso invernal con el evento musical y solidario “Vacaciones con Flow”, que reunirá a influencers y artistas de la cultura urbana, entre ellos, Lauti Gram, Gusty DJ, Matías Mareco, Baby Cue, Juli Jones, Manu Ve, Virrshi Dj y Bianca Lif. El Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, ubicado en las calles 25 de Mayo y Quiroga de esa localidad, será escenario a partir de las 14 horas de mañana de una jornada cultural que podrá compartirse en familia o con amigos. Los interesados en participar deberán acercarse con un juguete nuevo que luego será donado a instituciones intermedias de nuestro distrito, en el marco de una propuesta articulada entre la Fundación Causa Común y la Comuna browniana, a través del Instituto de las Culturas. Cabe señalar además que todos los artistas que se suman a la iniciativa actuarán solidariamente sin ningún costo para la Comuna browniana. “El Municipio cierra las actividades por las vacaciones de invierno con una jornada musical y solidaria que reunirá a numerosos DJ e influencers. Invitamos a las familias brownianas a sumarse a la propuesta y a donar un juguete que luego destinaremos a instituciones de nuestro distrito”, señaló el intendente municipal, Mariano Cascallares. Se presentarán Juli Jones, Dina, Manu Ve, Simo Viani, Matías Mareco, Virrshi Dj, Baby Cue, Facuu Dj, Bianca Lif, Lalo DJ, Gusty DJ, y finalmente el cierre estará a cargo de Lauty Gram. Con este evento, el Municipio concluye con las actividades previstas para las vacaciones de invierno. Una jornada diferente que se suma a la amplia agenda cultural pensada para el deleite de grandes y chicos durante el receso escolar.

