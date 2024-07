Llega a Brown “Vacaciones con Flow” un evento musical que reune DJs e influenecers con fines solidarios

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante el domingo 28 de julio el cierre de las actividades por el receso de invierno con el evento “Vacaciones con Flow”, una importante iniciativa solidaria que reunirá a DJs e influencers de la cultura urbana en el Polideportivo de Ministro Rivadavia. Todos los artistas invitados participarán de modo solidario sin generar gasto alguno para el Municipio de Almirante Brown. La jornada se llevará adelante en el establecimiento ubicado en las calles 25 de Mayo y Quiroga a partir de las 14 horas y entre los influencers y artistas que encabezarán la actividad se encuentran Lauty Gram, Gusty DJ, Lalo DJ, Facuu Dj, Matías Mareco, Baby Cue, Virrshi DJ, Bianca Lif, Dina, Manu Ve, Juli Jones, Federikita, Simo Viani y Juli Savioli. Los interesados en asistir deberán acercarse con un juguete nuevo que luego será donado a instituciones intermedias de nuestro distrito, en el marco de una iniciativa articulada entre la Fundación Causa Común Brown y el Municipio Browniano a través del Instituto Municipal de las Culturas que es el organizadoe del evento solidario. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a participar de la última actividad de las vacaciones de invierno. Se trata de una destacada iniciativa musical solidaria que contará con la presencia de DJs e influencers de la música urbana”, subrayó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares que le agradeció a las artistas “por su aporte al participar sin generar costo alguno”. De esta manera la Comuna concluye las actividades de vacaciones de invierno con una importante iniciativa solidaria luego de que en estas dos semanas se realizarán numerosas propuestas gratuitas y pensadas para todas las edades en ocho sedes distribuidas de las distintas localidades brownianas.

Both comments and pings are currently closed.