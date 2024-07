Lanús Gobierno abrió la convocatoria para la “Mateada Lanusense” en Valentín Alsina

Lanús Gobierno invita a las y los vecinos de Valentín Alsina a formar parte de la “Mateada Lanusense” que se desarrollará el miércoles 31 de julio y el miércoles 7 de agosto en la Biblioteca Sarmiento (avenida General Juan Domingo Perón 3065) de 17 a 19 horas. Las personas que quieran sumarse a esta propuesta tienen que inscribirse previamente en www.lanus.gob.ar/ mateadalanusense y esperar la confirmación por mail. Al hacerlo, tendrán que elegir entre tres comisiones temáticas denominadas Comunidad Lanusense, Ciudad Lanusense e Identidad Cultural Lanusense. En cada uno de estos espacios, se elaborarán trabajos grupales ligados al desarrollo productivo, el proceso urbanístico de la comuna o su historia cultural. Estos encuentros participativos se continuarán llevando adelante en las diferentes localidades del distrito en el marco del 80° aniversario de la ciudad. —

Both comments and pings are currently closed.