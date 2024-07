La renovación de la política: Milei nombró al Dipy en Cultura

Según trascendió, el presidente Javier Milei prepara un cargo para David Adrián “El Dipy” Martínez en la secretaría de Cultura de Capital Humano. El autor de “Par-Tusa” y “Chorro de Agua” fue candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza en las elecciones de 2023, con paupérrimos resultados, y este martes trascendió que están preparando su desembarco secretaría de Cultura. el nombramiento se concretaría antes del fin de semana y su puesto estaría dentro de la Subsecretaría de Promoción Cultural, a cargo de Federico Brunetti. Según informó Clarín, Además, este martes dijeron que la cantante Daniela, exnovia del Presidente, había sido nombrada en ceremonial y protocolo del ministerio que dirige Capital Humano, pero esto terminó siendo una confusión, ya que se trata de una persona que se llama igual que la artista.

