Empleados de Comercio: cuánto cobrarán en agosto 2024 tras el aumento de la paritaria

En agosto de 2024, los empleados de comercio verán un incremento en sus salarios como resultado del reciente acuerdo de paritarias. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, en conjunto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), firmaron un acuerdo que estipula un incremento salarial del 13,5% distribuido en diferentes meses. El aumento acordado busca compensar la inflación y mantener el nivel de vida de quienes se desempeñan en este rubro, uno de los más numerosos del país. El incremento salarial que se aplicará a todos los niveles y categorías de empleados de comercio, desde personal administrativo hasta operativos y de atención al público. Con este ajuste, se espera que los trabajadores reciban una remuneración más acorde con la realidad económica actual, mejorando su capacidad de consumo y contribuyendo a la estabilidad del mercado laboral. Cómo fue el acuerdo paritario de los empleados de Comercio Dentro de la negociación, lo acordado fue que el aumento estipula un incremento salarial del 13.5% distribuido en diferentes meses. Desde junio de 2024, los trabajadores recibieron un primer incremento del 5%, seguido de un 4.5% en julio, que se verá reflejado en los salarios de agosto. En agosto de 2024, se aplicará el tercer aumento del 4%. Este ajuste salarial, homologado por la Secretaría de Trabajo, establece el salario básico con presentismo en $858.200 para el sector. El acuerdo también precisa que las partes involucradas se reunirán en septiembre de 2024 para evaluar las condiciones económicas y ajustar los salarios si es necesario. Además, se prevé la incorporación a los básicos de convenio de los incrementos no remunerativos otorgados en enero y febrero de 2024, en tres cuotas iguales a partir de septiembre de ese año. Este convenio impacta el período de marzo de 2024 a abril de 2025, beneficiando a diversas categorías de empleados de comercio en todo el país. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) reafirmó su compromiso de seguir defendiendo los intereses de los trabajadores en futuras negociaciones. El salario básico con presentismo quedará en $858.200 a partir de agosto 2024 (REUTERS/Agustin Marcarian) El salario básico con presentismo quedará en $858.200 a partir de agosto 2024 (REUTERS/Agustin Marcarian) En el inicio de 2024, el gremio conducido por Cavallieri había alcanzado otro acuerdo, manteniendo esa dinámica de negociación de corto plazo, en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide mes a mes el INDEC. En aquella oportunidad, los empleados de comercio recibieron una suma fija de 40 mil pesos correspondiente al mes de marzo y un aumento del 8% por abril y otro del 7% por mayo. Así, el sueldo básico alcanzó más de $756 mil pesos, siempre teniendo en cuenta que el monto incluye el presentismo. FAECYS es el gremio más numeroso del país, con más de un 1,2 millones de afiliados. El resultado de su negociación paritaria suele ser una referencia para otros sectores. Cuánto cobrarán los empleados de Comercio en agosto 2024, categoría por categoría Personal de maestranza: Categoría A: $764.321

Categoría B: $766.533

Categoría C: $774.285 Administrativos: Categoría A: $772.626

Categoría B: $775.951

Categoría C: $779.272

Categoría D: $789.240

Categoría E: $797.545

Categoría F: $809.728 Cajeros: Categoría A: $775.394

Categoría B: $779.272

Categoría C: $784.256 Auxiliares: Categoría A: $775.394

Categoría B: $780.931

Categoría C: $799.207 Auxiliares Especiales: Categoría A: $782.041

Categoría B: $792.008 Vendedores: Categoría A: $775.394

Categoría B: $792.010

Categoría C: $797.545

Categoría D: $809.728

Both comments and pings are currently closed.