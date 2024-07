Cambió el pronóstico y hay malas noticias en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias

Tras un fin de semana con clima inestable, la semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores comenzó con buen tiempo, pero cambió el pronóstico y hay malas noticias, ya que se espera por el regreso de las lluvias para los próximos días. Luego de las lloviznas del sábado y domingo, la segunda semana de las vacaciones de invierno arrancó con mucha humedad y un leve ascenso de las temperaturas, pero sin precipitaciones.

