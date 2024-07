Zárate: una mujer policía mató a su novio a balazos frente a su suegro

Una joven de 22 años, integrante de la Policía Bonaerense, asesinó a su novio de dos disparos en medio de una violenta discusión, mientras pasaban sus vacaciones en un camping ubicado en las islas del delta del río Paraná, en la localidad bonaerense de Zárate. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven de 23 años llegó sin vida al hospital. El hecho ocurrió el viernes en un camping donde Milagros Ayelén Ortíz había llegado desde San Francisco Solano acompañada de su pareja, Alejandro Rodrigo Barreto, de 23 años, su suegro y un amigo de su novio. Todo transcurría con normalidad hasta que, cerca de las 21 horas, una pelea estalló entre la pareja. Ortíz y Barreto empezaron a golpearse. El padre de Barreto intervino para separarlos, diciéndoles: “Ya está, ya está”. En ese momento, Ortíz se dirigió al auto Peugeot en el que habían llegado, tomó su arma reglamentaria y disparó dos veces contra su novio. Una de las balas pasó cerca del corazón. Durante la discusión, que fue subiendo de tono,El padre de Barreto intervino para separarlos, diciéndoles:. En ese momento,. Una de las balas pasó cerca del corazón. “¿Qué haces, loca? ¿Qué haces?”, fue lo único que alcanzó a decir el papá de Alejandro al ver que su hijo había sido herido. El padre de la víctima, el amigo y la propia Ortíz cargaron al joven en el auto y buscaron ayuda en un puesto de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en la Ruta Nacional 12. Allí pidieron una ambulancia y, aunque el personal médico llegó rápidamente y realizó maniobras de reanimación, no pudieron salvarlo. Ortíz , que trabaja en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Lanús, relató lo sucedido a la Gendarmería: “Sí, yo le disparé. Fui yo la que disparó”, dijo la policía cuando un gendarme le preguntó qué había pasado. La policía entregó su arma reglamentaria y quedó a disposición de la Justicia. La causa está a cargo del titular de la UFI 7, Alberto Gutiérrez, y la instrucción fue realizada por Fabián Ramírez, quien dispuso actuaciones por “homicidio agravado por el vínculo”. El cuerpo de Barreto fue trasladado a la morgue del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, donde se le realizará la autopsia. “Lo amenazaba constantemente” La hermana de Alejandro Barreto contó que Milagros Ortíz lo amenazaba constantemente y aseguró que cometió el crimen “bien lejos de la familia porque sabía que, cuando empezaba una discusión, había que separarlos”. “Yo vivo a la vuelta de su casa y una vez tuve que ir porque ella le pegó muy mal. Fue una de las últimas, a fines de junio. Me metí porque le pegó muy fuerte y él no hacía nada. Siempre defendimos a Ale cuando esta chica lo maltrataba en casa o cuando se iba de las manos la discusión enseguida nos metíamos. Ella desenfundaba el arma siempre”, reveló sobre las peleas frecuentes en Berazategui. También detalló que Ortíz y Barreto “estaban juntos hace más de un año. Ella le decía que lo dejaba y luego lo buscaba. No le permitía que hablara con nosotros. Cada vez que venía a casa, se encerraba con ella en la pieza. Lo aislaba, era muy posesiva, sobrepasó todo. Capaz que mi hermano la quería de verdad, pero ella no”. La joven explicó que Alejandro trabajaba como albañil y mecánico junto a su padre y contó: “No tenía antecedentes de robo, no se drogaba, no tenía nada. Mis papás siempre nos enseñaron que había que laburar. Era muy buena persona, muy compañero. Siempre nos cuidamos, somos una familia muy sana y unida, siempre contamos con el uno y el otro. Se me fue el mejor compañero”.

Both comments and pings are currently closed.