Cómo se trasmite la fiebre hemorrágica argentina

Aumentaron los casos de fiebre hemorrágica argentina: qué es y cómo se previene

La fiebre hemorrágica argentina es una enfermedad endémica de una zona de la Argentina. También se la conoce popularmente como “mal de los rastrojos”. Se trata de una infección que es causada por el llamado virus Junín, que tiene su reservorio en el ratón de campo o maicero (la especie es Calomys musculinus). La afección es prevenible a través de la vacunación que fue desarrollada por instituciones públicas de la Argentina. Este año 2024 se ha detectado un brote epidémico de fiebre hemorrágica argentina. Ya se han confirmado 33 casos de personas con la infección y se registraron 6 muertes desde el inicio del año hasta la segunda semana de julio, según informó el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. El 51,5% de los casos fue reportado en la provincia de Buenos Aires (principalmente en el partido de San Nicolás). El 45,5% fue en la provincia de Santa Fe. “El roedor que es reservorio del virus Junín está ampliamente distribuido y puede diseminar la enfermedad si se traslada. Por eso, es importante hacer hincapié en que las personas de 15 años y más que viven, trabajan y transitan el sur de Santa Fe, sur de Córdoba noreste y centro de Buenos Aires, y noreste de La Pampa deberían vacunarse”, dijo a Infobae la doctora Fernanda Ferrer, miembro de la Comisión de Enfermedades Emergentes de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). Existe una vacuna preventiva, enfatizó. “Sabemos que no erradica la enfermedad pero la puede controlar. Por eso se insiste con que la población que residen o trabajan en áreas endémicas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa deben ir a los vacunatorios públicos e inmunizarse. La experta comentó que en el año 2022 hubo 39 casos de FHA para el mismo período analizado. “Nos preocupan la situación porque los casos ocurren en personas que no están vacunadas”. No hay un solo factor que influya en la variabilidad de casos para que este año sea epidémico, aclaró. “Puede haber condiciones ambientales, socioeconómicas, y epidemiologicas, entre otras que expliquen que los casos aumenten”, comentó. Cómo se trasmite la fiebre hemorrágica argentina La fiebre hemorrágica argentina es causada por el virus Junín que se describió en 1958 (Conicet) La fiebre hemorrágica argentina es causada por el virus Junín que se describió en 1958 (Conicet) La fiebre Hemorrágica Argentina es una zoonosis. El virus que la causa fue descripto en 1958 en la provincia de Buenos Aires. Es un patógeno que se encuentra en ejemplares de ratón maicero infectados y se transmite a las personas por inhalación a través de aerosoles o penetra a través de pequeñas heridas de la piel o mucosas. El área endémica de la enfermedad comprende la región de la pampa húmeda de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe. A menudo se considera que es “una enfermedad del pasado” o privativa de los trabajadores rurales. Sin embargo, aún hoy hay personas que adquieren la infección y no sólo cuando están en zonas de campos. Cuál es la situación hoy de la fiebre hemorrágica argentina El virus Junín tiene su reservorio en el ratón de campo o maicero. La especie de roedor es el Calomys musculinus (SAREM) El virus Junín tiene su reservorio en el ratón de campo o maicero. La especie de roedor es el Calomys musculinus (SAREM) Durante el año curso, “se evidencia una situación epidémica en comparación con los últimos ocho años”, se alertó en el Boletín Epidemiológico. “Los casos confirmados desde principios de año se encuentran en la zona de brote, superando actualmente lo esperado”, agregaron los expertos. Al comparar las curvas anuales de la fiebre hemorrágica, se observó un aumento en los casos durante las primeras semanas del año en comparación con años previos junto a un comportamiento similar hasta la segunda semana de julio a los años 2020 y 2022, que fueron también epidémicos. Entre los 33 casos confirmados durante 2024, se aclaró que la mediana de edad de los afectados es 26 años. El 67% corresponde al sexo masculino.

Both comments and pings are currently closed.