El municipio de Brown presentó camiones generación para la recolección de residuos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, supervisó la incorporación de una nueva flota de camiones recolectores de residuos de la empresa Hesurmet para seguir potenciando el trabajo de recolección de residuos en las localidades y en los barrios de nuestro distrito. La jornada se llevó adelante en la Casa Municipal, donde el jefe comunal recibió al gerente general de Hesurmet, Martín Cipollone, quien hizo entrega de las nuevas unidades incorporadas para el bienestar de los vecinos y vecinas del distrito. “Seguimos sumando herramientas para potenciar los servicios en Almirante Brown. En este caso gracias al trabajo articulado con la empresa Hesurmet se está renovando la flota de camiones recolectores para agilizar y mejorar el trabajo de recolección en nuestros barrios y en las localidades”, destacó Mariano Cascallares. Los nuevos camiones compactadores de residuos son de última generación de la marca Iveco, los cuales tienen una potencia de 280 CV y una transmisión automática Allison. Además, cuentan con una capacidad de tolva de carga de 2.3 m3 y una capacidad compactadora de 17 m3. Además, están homologados bajo “Euro 5” una de las normativas más importantes a nivel mundial en el control de emisiones gaseosas y cuentan con un novedoso sistema de compactación de pala flotante sin guías y tolvas de carga de 2,3 m3 de capacidad se constituye en una herramienta ágil y de gran rendimiento. Cabe recordar que Hesurmet S.A es una empresa dedicada a la gestión ambiental y transporte de cargas que desde el año 2004 tiene como principal actividad el Servicio de Higiene Urbana en el Partido de Almirante Brown, a través de la recolección manual y contenerizada de los residuos sólidos urbanos, además de el barrido manual y mecánico de calles. La flota de camiones compactadores es de 42 unidades y en total son 53 unidades entre camiones barredoras, camiones volcadores, camión Roll off, camión Arm Roll, Daily, camión Tatu y palas cargadoras. De la jornada participaron también el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la subsecretaria de Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein, y el director General de Control Técnico de Servicios, Diego Mari, además del secretario de Economía y Hacienda, Pablo Pernicone.

