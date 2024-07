El municipio de Brown invita a festejar el “Día del Amigo” en la granja Municipal y en la Quinta Ramón Carrillo

En el marco del Día del Amigo, el Municipio de Almirante Brown invitó a los vecinos y vecinas a que este sábado se acerquen a disfrutar de la jornada en la Granja Educativa Municipal, la Quinta Carrillo y el Parque Don Orione con una nutrida agenda de actividades al aire libre. En este sentido, el predio de la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, ubicado en Juan B. Justo al 1000, estará abierto de 10 a 17 horas, mientras que la Quinta Carrillo, situada en la intersección de Erezcano y Presidente Perón, funcionará de 8 a 19 horas, al igual que el Parque Don Orione de San Francisco de Asís, ubicado en la avenida Eva Perón frente a la Manzana 32. “Invitamos a nuestros vecinos a vecinas a disfrutar de este sábado del Día del Amigo, y también del Día de la Primavera, con una importante agenda de actividades libres y gratuitas en nuestros espacios públicos, como son la Granja, la Quinta Carrillo y el Parque don Orione”, destacó el intendente Mariano Cascallares. Entre las actividades disponibles, en la Granja Educativa Municipal este sábado a las 13 horas habrá un taller de huerta y armado de plantines para niños y niñas, junto con una observación de mariposas y plantas nativas, desde las 14:30. Además, en el marco de las propuestas por el Complejo Astronómico, situado dentro del predio, a las 14 habrá una actividad llamada “La maravillosa Luna” y a partir de las 15 “Vacacionando por el Sistema Solar”, con el objetivo de descubrir los misterios del universo. Finalmente, tanto en la Quinta Carrillo como el Parque Don Orione los vecinos y vecinas podrán disfrutar una jornada al aire libre en dos verdaderos pulmones verdes de nuestro distrito, los cuales cuentan con amplias zonas de esparcimiento y puntos de reunión, espacios de senderismo y también juegos saludables. En paralelo, este sábado y domingo llega el evento “Paf-Comics” a la Casa de la Cultura de Adrogué a partir de las 14 horas. Allí grande y chicos podrán disfrutar de Talleres, Zona Gamer, Cine, Series, Juegos, Historietas, Shows en Vivo y más.

