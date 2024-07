Programa Capacitarte Lanús: Lanús Gobierno entregó certificados a los 100 primeros egresados

Lanús Gobierno otorgó certificados de estudio a un total de 100 vecinos y vecinas que finalizaron diferentes cursos de oficios en el marco del Programa Capacitarte Lanús. Mediante esta propuesta, las personas también acceden a talleres y charlas para fortalecer sus habilidades individuales y mejorar su bienestar laboral y profesional. “En la ciudad que nos merecemos apostamos por el desarrollo profesional de nuestros vecinos y vecinas, quienes pueden acceder a cursos de formación laboral gratuitos y de calidad”, afirmó Julián Álvarez. Durante las clases que se extendieron a lo largo de 3 meses, los egresados incorporaron conocimientos y herramientas en diferentes rubros que luego podrán desarrollar en el mundo laboral. Los títulos obtenidos fueron: Diseño y Modelaje de Calzado, ayudante Panadero, Taller de Iniciación a la Pastelería, Pedicura, Manicura y Auxiliar Soldador. Además, Lanús Gobierno ofreció el Taller de Electricidad para Mujeres y Diversidades con el objetivo de romper con estereotipos de género y fomentar la participación activa de todas las personas. En este curso, se generó un entorno seguro y de apoyo en el que las y los participantes aprendieron diversas prácticas en electricidad domiciliaria. Las y los vecinos interesados en anotarse en estas formaciones gratuitas pueden encontrar más información en lanus.gob.ar/capacitarte

