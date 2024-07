Congelaron el precio de la carne en Brown, merced a los acuerdos con el municipio

El Municipio de Almirante Brown anunció que a partir del acuerdo con frigoríficos de nuestra región se extendieron una semana más los descuentos en los locales de “Doña María” y “Morres”, donde entre otras ofertas, puede conseguirse el kilo de asado a $3.990 y de $4.699,90 respectivamente. En efecto, estos acuerdos rigen entre la Comuna y las mencionadas empresas comercializadoras con importantes descuentos, entre ellos, el kilo de asado a $4.699,90 en las sedes de Morres de Burzaco, Claypole, Longchamps y Glew; y a $3.990 en Doña María, de Malvinas Argentinas. “Estamos muy contentos de anunciar que se extiende una semana más el acuerdo de precios con dos frigoríficos de la región con el objetivo no solo de fomentar el consumo local sino de garantizar el acceso a los alimentos de calidad cuidando el bolsillo de las familias brownianas”, indicó el intendente Mariano Cascallares. En lo que respecta a Morres, cuyo acuerdo comenzó en diciembre de 2023, las sucursales disponibles son las ubicadas en Hipólito Yrigoyen N°14.677 y en Joaquín V. González N° 2500, en Burzaco; Avenida Lacaze N° 4298 de Claypole; Almafuerte N° 50 y Patria N° 25, en Glew; y en José Alberto Kellertas N° 712 de Longchamps, cuya atención es a partir de las 13 horas. En dichos locales los vecinos pueden conseguir el kilo de Espinazo a $1.899,90 y dos kilos a $3.399,90; el kilo de Falda/Falda Parrillera a $2.999,90 y dos kilos a $5.599,90; el kilo de Osobuco a $3.699,90 y los dos kilos a $6.999,90; y la Paleta a $6.299,90. Además, el Asado a $4.699,90 el kilo; Aguja/Roast Beef a $5.999,90; Bola de Lomo y Cuadrada a $6.599,90; Peceto a $7.999,90 el kilo; Matambre a $5.099,90 el kilo; Tapa de Nalga a $5.749,90; el kilo de Tapa de Bife a $4.299,90 y los dos kilos a $7.999.90; Costillita de Cerdo a $4.299,90, Pechito a $4.199,90 y Tapa de Asado a 5.849,90. También, el kilo de Pata y Muslo a $2.199,90 y los tres kilos a 5.699,90-. El kilo de asado a $3.990 En simultáneo, la Comuna remarcó que también continúa el Acuerdo con el frigorífico “Doña María”, situado en la avenida Monteverde N° 1745 de la localidad de Malvinas Argentinas, el cual abre sus puertas de lunes a sábados de 6 a 15 horas y domingos de 7.30 a 13 horas. En dicho local se pueden conseguir las siguientes ofertas: el Asado $3.990 el kilo; Paleta y Roast Beef a $5.490; Tortuguita/Palomita $5.390; Tapa de Nalga, Cuadrada y Bola de Lomo a $5.690; Nalga $6.390; Bola de Lomo de cerdo y cuadril de cerdo a $ 3.150; y Nalga/ cuadrada de cerdo y Peceto/cuadrada de cerdo a $3.350 el kilo. También se ofrecen el Queso de Cerdo y Morcilla a $1.190; y Jamón Crudo (1/2 pieza) por kilo a $6.590.

