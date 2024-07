Ludopatia digital: El municipio de Brown y la UNAB lanzaron charlas en escuelas para prevenir y concientizar

El Municipio de Almirante Brown, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) y la Fundación Causa Común pusieron en marcha una serie de charlas en el marco de un Programa Integral para la prevención y la concientización del fenómeno de las apuestas online o virtuales. La primera charla de concientización se desarrolló en la Escuela Secundaria N° 35 “La Calandria”, en la localidad de San José, donde el secretario de Extensión de la UNAB, Ignacio Jawtuschenko, dio inició a la jornada de la que participaron directivos, docentes y estudiantes de cuarto, quinto y sexto año. “Este programa es una campaña de información junto a la comunidad. Buscamos concientizar que lo digital es real, y los problemas que pueden ocurrir en ese espacio son problemas que nos comprometen. El celular es hoy un casino y muchas veces nuestros hijos están expuestos a sitios de apuestas ilegales”, señaló Jawtuschenko. Facundo Bianco, especialista a cargo de la charla, hizo hincapié en que las apuestas online alejan a los y las jóvenes de la familia, amigos y ofrecen la ilusión de beneficios económicos inmediatos. Además, se abordaron diferentes ejes acercando herramientas para estar alertas e identificar cuándo se debe pedir ayuda. En ese sentido Mariano Cascallares explicó que en Almirante Brown “creamos el Programa Integral de Prevención de la Ludopatía Digital ‘Apostar no es un juego’ porque sabemos que esta problemática afecta a nuestra gente y por eso queremos hacer eje en la prevención y la concientización”. Cabe señalar que las apuestas en juegos de azar y las conductas relacionadas con el juego, conocidas como ludopatía, no son nuevas, pero en el entorno de las plataformas digitales el problema se transformó en un nuevo fenómeno que se profundizó durante la pandemia, afectando a niñas, niños y adolescentes. “El equipo de psiquiatras con el que trabajamos empezó a recibir ya no solo adictos a sustancias, sino que mucha adicción a las apuestas”, indicó Facundo Bianco. Y agregó: “La pandemia agudizó la ludopatía, actualmente hay 23 proyectos en el Congreso, los especialistas piden generar estadísticas para comenzar a trabajar políticas públicas que pongan a resguardo a los chicos y chicas”. Con el objetivo de avanzar en la implementación de charlas y talleres para sensibilizar a las alumnas, alumnos y las familias sobre las graves consecuencias que genera está adicción al juego y las apuestas, desde la Comuna browniana informaron que las charlas se desarrollarán en todas las escuelas del distrito. Por último, los estudiantes propusieron que la publicidad sea regulada para no ser invadidos con ofertas de casinos online, y que también sea limitada en las redes sociales. Además hicieron foco en la necesidad de tener más actividades para compartir tiempo libre sin celulares.

Both comments and pings are currently closed.