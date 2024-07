Cascallares participó de la apertura del Concejo Municipal de Centros de Estudiantes

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó la jornada de apertura del Consejo Municipal de Centros de Estudiantes junto a más de cien alumnos y alumnas, quienes se reunieron con el objetivo de fortalecer la vida democrática de las instituciones y trabajar por una educación pública de mayor calidad. La actividad se llevó adelante en la Casa de la Cultura de Adrogué y contó con la presencia de estudiantes de 26 escuelas de nuestro distrito, de las cuales algunas tienen centros de estudiantes y otras no, para intercambiar experiencias y abordar temáticas para mejorar la educación. En este sentido, en el caso de las escuelas que sí cuentan con centro, sus representantes realizaron un importante debate sobre distintos ejes para potenciar el trabajo en cada escuela, como por ejemplo infraestructura, deporte, salud, cultura, perspectiva y diversidad de género, derechos humanos, prevención de la violencia, salud mental, y ambiente y desarrollo sostenible. Por otra parte, los alumnos y alumnas de escuelas que aún no cuentan con el centro de estudiantes participaron de una charla en la que se brindaron herramientas para su conformación, todo con la impronta de fortalecer la vida democrática. “Muy felices de compartir esta jornada con nuestros estudiantes con el objetivo de fortalecer y potenciar la vida democrática en las distintas instituciones con el objetivo de tener una educación pública de mayor calidad. Valoramos enormemente el compromiso de los alumnos y alumnas y estamos convencidos de que más que nuestro futuro, son nuestro presente”, remarcó Cascallares durante la jornada. Dijeron presente en la jornada el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic; la concejala, Micaela Ortiz; la directora del Instituto Municipal de la Juventud, Daniela Señorelli; el coordinador de Asuntos Estudiantiles, Ángel Fernández; y el coordinador de Desarrollo Territorial, Matías Tkaczuk. También estuvieron la inspectora jefa de Educación Regional, María Inés Centurión; Inspectora jefa de Educación Distrital, Mónica Vázquez, y la inspectora jefa Regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Virginia Poy, entre otras autoridades.

