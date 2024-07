Masivo operativo preventivo de saturación policial en Almirante Brown

En las últimas jornadas se continúan incrementando los Operativos de Saturación realizados por la Policía Bonaerense en diferentes puntos de Almirante Brown y que incluyen interceptaciones vehiculares preventivas, recorridas de caminantes y patrullajes rotativos. La última de estas acciones preventivas tuvo lugar en una extensa zona de Don Orione y contó con la intervención de uniformados de todas las fuerzas especiales de la Policía Bonaerense como el Grupo de Prevención Motorizada (GTM) y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) entre otras fuerzas policiales. También de personal de comisarías de nuestro distrito. “Desde el Municipio acompañamos estos megaoperativos de la Provincia de Buenos Aires con acciones de control y supervisión vial como las que acabamos de desplegar junto a los uniformados en diferentes puntos de Don Orione”, indicó el intendente Mariano Cascallares. En las mencionadas intervenciones preventivas es para destacar la presencia tanto de policías caminantes como de patrulleros y especialmente de las motos de alta cilindrada para prevenir el accionar de los motochorros. “Mientras tanto desde el Municipio seguimos sumando herramientas para la prevención del delito como las cámaras de monitoreo que tenemos en todas las localidades, nuestra app Brown Previene, las Alarmas Municipales Comunitarias, los Tótems o Puntos Seguros y los Corredores Escolares Seguros entre muchas otras medidas que estamos instrumentando”, indicó el jefe comunal browniano.

